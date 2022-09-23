На «Казаньоргсинтезе» появились экзоскелеты для рабочих

Специализированное снаряжение призвано сохранить здоровье работника и снизить утомляемость к концу рабочего дня. Экзоскелеты планируется применить на тех производственных участках, где в силу развития технологий или специфики работы пока невозможно полностью отказаться от ручного труда. В качестве тестовых были взяты отечественные образцы.

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗПППНД), входящем в состав «Казаньоргсинтеза», протестировали экзоскелеты. Экспериментальными площадками для тестирования экзоскелетов стали цех пластмассовых изделий и цех по переработке неликвидной продукции. На начальных этапах обоих производств в силу специфики сырья сохраняются отдельные операции, которые сотрудникам приходится выполнять вручную. Об этом CNews сообщили представители компании «Сибур диджитал».

Экзоскелеты призваны, в первую очередь, сохранить здоровье работника, повысить выносливость человека и снизить утомляемость к концу рабочего дня.

В качестве экспериментального было выбрано снаряжение, разработанное и произведенное в России. Тестовые образцы относятся к так называемым пассивным экзоскелетам. Для их работы не требуется источник энергии, а принцип их действия основан на базовых законах механики. Каждый экзоскелет представляет собой внешний каркас, который надевается поверх спецодежды. При работе с тяжестями он позволяет перераспределить нагрузку со спины и рук на ноги, тем самым снизив риск травм.

Тестирование экзоскелетов было организовано в ответ на обращение сотрудников, поступившее в ходе регулярного обхода производства топ-менеджментом предприятия. Ранее подобные технологии прошли тестирование на другом предприятии компании «Сибур» – «ЗапСибНефтехиме».

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«На “Казаньоргсинтезе” основные производственные процессы автоматизированы достаточно давно. Однако на некоторых участках в силу их специфики мы пока не можем отказаться от ручного труда. В первую очередь, это начальные этапы приема сырья, например, в цехе по переработке неликвидной продукции, где сырьем фактически являются разноформатные элементы. Мы идем к тому, чтобы найти решения по автоматизации абсолютно всех производственных процессов, но не везде это получается сделать быстро в силу развития технологий или сложности проектирования и монтажа. А сотрудникам нужно выполнять работу уже сейчас. Поэтому пока мы ищем, в том числе, и временные решения на основе современных технологий, которые с одной стороны, позволили бы облегчить и обезопасить труд, а с другой – могли бы быть внедрены на производстве очень быстро, – сказал руководитель цифрового офиса «Казаньоргсинтеза» Николай Крушельницкий.

Решение о внедрении экзоскелетов будет принято по итогам оценки эффективности их применения.