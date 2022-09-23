Разделы

Цифровизация Внедрения Техника
|

На «Казаньоргсинтезе» появились экзоскелеты для рабочих

Специализированное снаряжение призвано сохранить здоровье работника и снизить утомляемость к концу рабочего дня. Экзоскелеты планируется применить на тех производственных участках, где в силу развития технологий или специфики работы пока невозможно полностью отказаться от ручного труда. В качестве тестовых были взяты отечественные образцы.

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗПППНД), входящем в состав «Казаньоргсинтеза», протестировали экзоскелеты. Экспериментальными площадками для тестирования экзоскелетов стали цех пластмассовых изделий и цех по переработке неликвидной продукции. На начальных этапах обоих производств в силу специфики сырья сохраняются отдельные операции, которые сотрудникам приходится выполнять вручную. Об этом CNews сообщили представители компании «Сибур диджитал».

Экзоскелеты призваны, в первую очередь, сохранить здоровье работника, повысить выносливость человека и снизить утомляемость к концу рабочего дня.

В качестве экспериментального было выбрано снаряжение, разработанное и произведенное в России. Тестовые образцы относятся к так называемым пассивным экзоскелетам. Для их работы не требуется источник энергии, а принцип их действия основан на базовых законах механики. Каждый экзоскелет представляет собой внешний каркас, который надевается поверх спецодежды. При работе с тяжестями он позволяет перераспределить нагрузку со спины и рук на ноги, тем самым снизив риск травм.

Тестирование экзоскелетов было организовано в ответ на обращение сотрудников, поступившее в ходе регулярного обхода производства топ-менеджментом предприятия. Ранее подобные технологии прошли тестирование на другом предприятии компании «Сибур» – «ЗапСибНефтехиме».

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше
Искусственный интеллект

«На “Казаньоргсинтезе” основные производственные процессы автоматизированы достаточно давно. Однако на некоторых участках в силу их специфики мы пока не можем отказаться от ручного труда. В первую очередь, это начальные этапы приема сырья, например, в цехе по переработке неликвидной продукции, где сырьем фактически являются разноформатные элементы. Мы идем к тому, чтобы найти решения по автоматизации абсолютно всех производственных процессов, но не везде это получается сделать быстро в силу развития технологий или сложности проектирования и монтажа. А сотрудникам нужно выполнять работу уже сейчас. Поэтому пока мы ищем, в том числе, и временные решения на основе современных технологий, которые с одной стороны, позволили бы облегчить и обезопасить труд, а с другой – могли бы быть внедрены на производстве очень быстро, – сказал руководитель цифрового офиса «Казаньоргсинтеза» Николай Крушельницкий.

Решение о внедрении экзоскелетов будет принято по итогам оценки эффективности их применения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

В России разработан материал нового поколения для печатных плат

Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября