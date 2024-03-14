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Цифровизация ИТ в банках
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Экономический эффект Сбербанка от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ превышает 1 млрд рублей

Инвестиции Сбербанка в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — «Сколтехом», ВШЭ и МФТИ — составили 700 млн руб. за 2021−2023 гг. А достигнутый подтвержденный эффект для Сбербанка составляет 1,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

До конца 2024 г. Сбербанк ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин: «Сбер с научными коллективами центров ИИ ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира. Это сотрудничество дает нам конкурентные преимущества в предоставлении ценности нашим клиентам, а университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта».

Сбербанк — участник программы развития исследовательских центров ИИ, которые созданы для реализации национального проекта «Цифровая экономика» при поддержке Аналитического центра при Правительстве России и индустриальных партнеров.

В центрах ИИ — «Сколтехе», ВШЭ и МФТИ — над проектами банка работает более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Исследователи создают наукоемкие решения для развития технологий и продуктов всей экосистемы Сбербанка. Например, разрабатывают климатические модели для оценки кредитных рисков, улучшают опыт общения клиентов с банком, участвуют в развитии GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы.

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Цифровизация

В конце 2023 г. Сбербанк стал индустриальным партнером еще четырех центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королева, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета. Теперь уже семь исследовательских центров ИИ включились в работу вместе со Сбербанком в области искусственного интеллекта.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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