«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре

Группа «Т-Технологии» — материнская компания «Т-Банка» — открыла новое пространство самарского ИТ-хаба. Он расположился в бизнес-центре «Скала Холл» на Московском шоссе — в деловом районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Площадь нового хаба — 3232,9 кв. м. Это в пять раз больше предыдущего офиса в Самаре, где в 2021 г. все начиналось с одного этажа и 10 ИТ-сотрудников в штате. Сегодня в хабе работают уже 230 ИТ-специалистов, а пространство рассчитано до 300 рабочих мест.

Команды в Самаре развивают ключевые цифровые решения «Т‑Технологий» для разных бизнес-направлений: от платформ оформления банковских услуг (Origination Hub) и базовых операций (Core Banking Platforms) до ИИ‑сервисов и нефинансовых решений. Все направления развиваются в плотной связке с командами из других хабов и штаб‑квартиры в Москве. В команде ИТ-хаба работают разработчики, тестировщики, системные аналитики и SRE.

Пространство спроектировано для технологических команд: с гибкой планировкой, возможностью собрать распределенные стримы в одних зонах и инфраструктурой для совместной разработки и мероприятий ИТ‑сообщества.

Пространство в хабе организовано по принципу свободной планировки — без плотной посадки, с возможностью адаптироваться под задачи команд. Предусмотрены стоячие рабочие места, зоны отдыха и сна, массажные кресла, душевые, мини‑спортзал, а также митапная для командных встреч и мероприятий. Кухня с панорамным видом на Волгу станет одной из центральных точек притяжения — здесь будут проходить неформальные встречи сотрудников и совместные завтраки. Также предусмотрены парковки для велосипедов и самокатов.

Интерьер хаба отсылает к городскому контексту: стену одного из пространств занимает граффити с космической ракетой — символом Самары, которая сыграла ключевую роль в советской космической программе.

ИТ-команда участвует в жизни хаба: для сотрудников регулярно проводятся киновечера, настольные игры, клубы по интересам (включая D&D, ЧГК и English Club), а также тимбилдинги и квартальные мероприятия, такие как День новичка.

Самарский ИТ‑хаб также стал площадкой для взаимодействия с ИТ-сообществом, вузами и школьниками региона. Уже в 2025 г. команда провела офлайн-курс по алгоритмам и структурам данных (АиСД), организовала Code Gym, приняла участие в Ярмарке вакансий и Фестивале карьеры.

Осенью 2025 г. стартует курс по Java для студентов Самарского университета. Раз в квартал в хабе проходят экскурсии для школьников — в формате знакомства с профессиями и командами.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Т-Банка»: «Самарская область стабильно входит в число ведущих ИТ-регионов России — по итогам 2024 г. она заняла седьмое место в стране по уровню развития ИТ-индустрии и разработки программного обеспечения. В регионе есть почти 30 тыс. ИТ-специалистов — это сильное профессиональное сообщество и большой кадровый потенциал. С момента запуска хаба в 2021 году наша команда в Самаре выросла более чем в 20 раз. И в планах у нас к концу 2026 г. увеличить ее еще на 30%. Переезд в новое пространство стал логичным этапом этого роста: командам важно находиться вместе, иметь инфраструктуру для совместной работы и комфортную рабочую среду. Новый хаб отвечает этим задачам и создает дополнительные возможности для развития ИТ-сообщества региона».

На сегодняшний день у «Т‑Технологий» более 25 ИТ‑хабов в России и Белоруссии, включая Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Владивосток и Казань.