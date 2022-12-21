В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России коллектив авторов разработал симулятор оказания первой медицинской помощи при инсульте и инфаркте с использованием технологии виртуальной реальности (VR). Особенность такого тренажера в том, что он учит оказывать первую помощь в стрессовых ситуациях — к классическим клиническим рекомендациям добавлена методика по тренировке стрессоустойчивости. Руководителем проекта выступила студентка Института клинической медицины СамГМУ Нина Копаева, которая выиграла грант на реализацию проекта в конкурсе «УМНИК». Об этом CNews сообщили представители СамГМУ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца и инсульт — одни из ведущих причин смертности. Поэтому у Нины Копаевой возникла идея создать симулятор для отработки навыков, которыми должен владеть каждый, чья профессия связана с взаимодействием с людьми. Оказание своевременной первой помощи может спасти тысячи жизней.

«Основная проблема в том, что человек, не имея соответствующих навыков, не может ориентироваться в экстренной ситуации, контролировать чувства, эмоции и “собраться” в нужный момент, — сказала Нина Копаева. — Страх и боязнь смерти другого человека берут верх. Погружение в виртуальную среду развивает у обучаемого мышечную память, и в стрессовой ситуации он автоматически будет воспроизводить то, что уже неоднократно отрабатывал. Мы разработали тренажер, в котором сочетается алгоритм оказания первой помощи и применение этого алгоритма в стрессовой ситуации, в которой очень важно в точности соблюдать определенную последовательность действий».

VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте

В симуляторе разработаны сценарии экстренных ситуаций и несколько режимов работы: обучающий (с подсказками) и контрольный (без подсказок, с системой оценки психодиагностического состояния). Надевая VR-очки, обучающиеся «оказываются» на улице, в самолете, на заводе, в лесу, видят человека и его жизненные показатели, могут даже слышать его дыхание. Манипуляторы, находящиеся в руках, позволяют взаимодействовать с предметами и совершать определенные действия. Если обучающийся в процессе оказания помощи сделает ошибку, то программа сразу укажет на нее.

В симуляторе технология VR объединена с электроэнцефалографом для изучения мозговой активности, которая отражает психоэмоциональное состояние человека во время обучения. Это позволяет видеть, находится ли обучаемый в стрессе.

В разработке принимали участие сотрудники лаборатории 3D-моделирования тела человека Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ: Айкуш Назарян, Денис Сероватов, Павел Ганзий, а также программист Института инновационного развития СамГМУ Александр Бабушкин. На симулятор уже получено свидетельство о регистрации.

Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS Маркет

«В планах также разработать программы и внедрять для обучения не только в медицинских организациях, вузах и колледжах, но также для других профессий, где необходимо оказывать первую помощь, — сказала Нина Копаева. — Например, на борту самолета, военным медикам, на производстве. Наш тренажер сможет не только обучить навыкам, но и поможет поработать с психодиагностической оценкой и выработать стрессоустойчивость. В отличие от работы с учебником и просмотра обучающих видео, наша разработка позволяет человеку за счет эффекта полной включенности лучше понимать процедуру оказания медицинской помощи в экстремальных условиях».

В СамГМУ уже разработаны и применяются VR-тренажеры для обучения различным навыкам: проведению трахеостомии, осмотру глазного дна, оказанию первой помощи, отработки коммуникативных навыков медицинскими специалистами и др.

«Симулятор оказания первой медицинской помощи при инсульте и инфаркте станет еще одной полезной разработкой для обучения, которую мы планируем внедрить в перечень имеющихся 12 тренажеров виртуальной реальности», — отметила руководитель лаборатории 3D-моделирования тела человека Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян.