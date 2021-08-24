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«Технодинамика» представила очки для борьбы с бессонницей

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» представил прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro. Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Очки предназначены для массового использования, однако могут применяться военнослужащими для восстановления сил.

Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъёмом для зарядки формата USB Type-C.

«Прототип очков Blue Sky pro – одна из новейших гражданских разработок «Ростеха». Изделие позволяет бороться с нарушениями сна и в течение пары дней восстанавливать биоритмы человека. Очки однозначно заинтересуют людей, страдающих от бессонницы либо вынужденных регулярно бороться с джет-лагом в связи с командировками. При этом они также могут принести пользу и военнослужащим, в том числе летчикам, помогая им быстрее восстанавливаться», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.

Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы». В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером – «отложить» сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

Использовать очки также стоит при смене часовых поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. Они помогут также улучшить самочувствие при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований.

«Серийное производство очков планируем начать с 2022 г. По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тыс. штук. Цена устройства может составить от 7 до 30 тыс. в зависимости от используемого материала», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Новинка создаётся в партнёрстве с Самарским государственным медицинским университетом и будет производиться холдингом «Технодинамика». Серийное производство планируется запустить на Самарском электромеханическом заводе.

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