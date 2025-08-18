Разработана система интуитивного управления гражданскими БПЛА взмахом перчатки

Командой студентов нескольких российских вузов разработана система интуитивного управления гражданскими БПЛА, которая уже в 2025 г. будет использоваться в системе дополнительного образования. Лидером проекта, получившего название SkyControl является студентка Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Анастасия Попова, а первоначальная техническая идея системы принадлежит студенту Самарского университета Даниилу Зайцеву. Большинство участников команды проекта объединяет то, что они являются уроженцами Курганской области. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

SkyControl представляет собой одевающуюся на руку высокотехнологичную «перчатку», которая позволяет управлять дроном с помощью жестов - синхронизированный с системой летательный аппарат будет повторять движение руки, если рука поднимается, то аппарат летит вверх, если отводить руку вправо, то аппарат летит вправо и т. д.

Главное достоинство системы SkyControl заключается в ее интуитивности, что позволяет любому, даже неподготовленному пользователю довольно быстро овладеть искусством управления гражданским БПЛА. Уже через 10 минут начинающий оператор с помощью SkyControl может проходить несложную трассу на виртуальном симуляторе.

«Перчатка» SkyControl оборудована системой датчиков – гироскопов, магнитометров и акселерометров, которые фиксируют положение человеческой руки, передают сигнал на контроллер, а затем по радио – управляющий сигнал на дрон.

Как поясняет Анастасия Попова, проект SkyControl рассматривается прежде всего как образовательный продукт, предназначенный для молодежных центров, в которых изучают робототехнику. Хотя в первую очередь система настроена на управление гражданскими летательными аппаратами, она может быть использована и для управления другими робототехническими устройствами - например, наземными роботами, а также фотоаппаратами, мультимедийными презентациями и даже смартфоном. При этом учащиеся смогут сами перепрограммировать SkyControl, превращая его в «пульт управления» разных роботов и устройств.

В настоящее время уже готов прототип изделия, и создатели проекта рассчитывают, что первые рабочие экземпляры «перчаток» поступят в организации дополнительного образования уже осенью 2025 г. Заинтересованность со стороны будущих пользователей есть.