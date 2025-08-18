Разделы

Техника
|

Разработана система интуитивного управления гражданскими БПЛА взмахом перчатки

Командой студентов нескольких российских вузов разработана система интуитивного управления гражданскими БПЛА, которая уже в 2025 г. будет использоваться в системе дополнительного образования. Лидером проекта, получившего название SkyControl является студентка Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Анастасия Попова, а первоначальная техническая идея системы принадлежит студенту Самарского университета Даниилу Зайцеву. Большинство участников команды проекта объединяет то, что они являются уроженцами Курганской области. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

SkyControl представляет собой одевающуюся на руку высокотехнологичную «перчатку», которая позволяет управлять дроном с помощью жестов - синхронизированный с системой летательный аппарат будет повторять движение руки, если рука поднимается, то аппарат летит вверх, если отводить руку вправо, то аппарат летит вправо и т. д.

sk3.jpg

НИЯУ МИФИ

Главное достоинство системы SkyControl заключается в ее интуитивности, что позволяет любому, даже неподготовленному пользователю довольно быстро овладеть искусством управления гражданским БПЛА. Уже через 10 минут начинающий оператор с помощью SkyControl может проходить несложную трассу на виртуальном симуляторе.

«Перчатка» SkyControl оборудована системой датчиков – гироскопов, магнитометров и акселерометров, которые фиксируют положение человеческой руки, передают сигнал на контроллер, а затем по радио – управляющий сигнал на дрон.

Как поясняет Анастасия Попова, проект SkyControl рассматривается прежде всего как образовательный продукт, предназначенный для молодежных центров, в которых изучают робототехнику. Хотя в первую очередь система настроена на управление гражданскими летательными аппаратами, она может быть использована и для управления другими робототехническими устройствами - например, наземными роботами, а также фотоаппаратами, мультимедийными презентациями и даже смартфоном. При этом учащиеся смогут сами перепрограммировать SkyControl, превращая его в «пульт управления» разных роботов и устройств.

В настоящее время уже готов прототип изделия, и создатели проекта рассчитывают, что первые рабочие экземпляры «перчаток» поступят в организации дополнительного образования уже осенью 2025 г. Заинтересованность со стороны будущих пользователей есть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

После обновления Windows сломались инструменты сброса и восстановления системы

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: