Облако МТС поможет в цифровизации российского образования

МТС сообщила о миграции в облако разработчика ПО для сферы образования России и СНГ компании «Иртех». Облачные технологии провайдера CloudMTS будут использоваться для доработки и тестирования уже существующих и запуска новых программных продуктов в облачной среде. Среди них такие решения как автоматизированные системы управления образованием, включающие электронный дневник и электронный журнал, платформы для дистанционного образования, ресурсы для электронной записи в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

Самарская компания «Иртех» занимается разработкой комплексных решений для поддержки инновационного развития отечественных образовательных систем. ИТ-продукты «Иртех» используют образовательные организации более чем шестидесяти регионов России. Компания занимает свыше 30% рынка программного обеспечения в своем сегменте.

«Иртех» начала использовать решения CloudMTS для доработки и улучшения своих программных продуктов в облачной среде. Применение облачных сервисов позволит в разы ускорить процесс тестирования и настройки продуктов «Иртех» за счет централизации в облаке и одновременного доступа к ним всех задействованных команд тестировщиков и разработчиков. Более быстрая работа над продуктами будет обеспечена в том числе за счёт отсутствия необходимости самостоятельно закупать и настраивать ИТ-оборудование. Компания также использует сетевой сервис провайдера по быстрой доставке обновлений ПО конечным пользователям систем.

«В сфере образования облачные технологии помогают организовать обмен информацией между ведомствами и учебными заведениями, учителями и обучающимися. Например, СамГМУ, один из крупнейших медицинских вузов России, перенес в облако МТС свой сервис по организации видеоконференций для преподавателей и членов ученого совета. В случае с компанией «Иртех» облака станут основой для более быстрой разработки и внедрения информационных систем в сфере российского образования. Мы рады, что участвуем в таком важном и востребованном проекте, который направлен на цифровизацию традиционного обучения и дает возможности для ее дальнейшего развития», – сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Наша компания работает на рынке более двадцати лет, и с каждым годом объем решаемых задач увеличивается, что требует больших ресурсов и ИТ-мощностей для разработки. Мы отдали предпочтение облаку как более производительному решению и в то же время более экономичному по сравнению с «физическими» серверами для работы с большими объемами данных. В перспективе мы планируем использовать и другие сервисы облачного провайдера МТС, в том числе аттестованное облако, позволяющее размещать в облачной среде государственные информационные системы и персональные данные в соответствии с ФЗ-152», – отметил генеральный директор компании «Иртех» Олег Исайкин.

На облачной платформе МТС можно разместить любые данные и приложения, при этом все вопросы технического обслуживания провайдер берет на себя. Например, облачными решениями провайдера пользуются такие образовательные учреждения как Северо-Восточный федеральный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Самарский государственный медицинский университет, Юргинский технологический колледж. Весной 2021 года облачные технологии МТС помогали будущим инженерам, обучающимся по программе «Инженерный класс в московской школе», сдавать экзамены удаленно в Высшей школе экономики. Провайдер располагает собственными защищенными дата-центрами и каналами связи МТС, облако аттестовано. Это позволяет размещать на платформе CloudMTS государственные информационные системы всех уровней и масштабов, а также все виды персональных данных.