Банк «БелВЭБ» автоматизирует организационное управление с помощью российского решения ForPeople

Банк «БелВЭБ», ведущий коммерческий банк Беларуси, завершил внедрение российской HR Tech-системы ForPeople. Банк рассматривает запуск системы как важный этап цифровой трансформации HR-функции на пути к высокотехнологичному HR-сервису для сотрудников и руководителей. Для компании ForPeople, разработчика решения, проект стал первым на белорусском рынке. Об этом CNews сообщили представители ForPeople.

Одна из стратегических целей банка «БелВЭБ» — развитие операционной модели с точки зрения оргструктуры и системы управления персоналом за счет повышения зрелости автоматизации HR-процессов. Преобразования в этом направлении стартовали с внедрения трех модулей ForPeople, которые позволят оцифровать следующие базовые функции HR: «Организационная структура», блок «Визуализация» — управление оргструктурой в привязке к расходам на персонал, производительности труда и другим ключевым HR-показателям; «Оценка и цели» — управление по целям, ключевым показателям эффективности в связке с размерами вознаграждений; «Бюджет на персонал» —планирование численности и расходов на персонал в разных сценариях с план-факт анализом.

В условиях неопределенности, когда компании необходимо постоянно адаптироваться к внешним изменениям, актуальная и доступная в режиме онлайн визуализация данных позволила быстро принимать управленческие решения, не тратя время на поиск и ручную обработку данных, при этом основываясь на точных индикаторах эффективности персонала, в том числе в разрезе подразделений и сегментов бизнеса.

«Мы не стали отказываться от HR-системы, в которой уже ведется кадровый учет и расчет заработной платы, настроенные под наши особенности. Полный переход потребовал бы слишком высоких затрат времени и бюджета. ForPeople позволило реализовать более простое и рациональное решение — провести интеграцию, объединив функционал. В результате мы создали для сотрудников и руководителей систему фронт-HR с понятным интерфейсом и визуализацией всей необходимой информации по персоналу из бэк-HR системы, к которой у персонала нет доступа. Отмечу, что такое решение может оказаться интересным для многих белорусских компаний — как доступная альтернатива зарубежным ИТ-продуктам», — сказала Мария Мицкевич, заместитель директора HR-департамента банка «БелВЭБ».

В качестве ожидаемых результатов от внедрения системы ForPeople, Банк «БелВЭБ» отмечает снижение затрат на: формирование HR отчетности и аналитики; согласование, анализ расчетов вознаграждений сотрудников и принятие решений; бюджетирование расходов на персонал.

Уже сейчас пользователями системы стали порядка 1,1 тыс. специалистов. В дальнейшем запланировано внедрение следующих блоков модуля «Организационная структура»: «Моделирование оргструктуры», «Согласование изменений».

«Мы приняли решение о внедрении ForPeople, увидев в нем уникальный на сегодня программный продукт, в котором совмещаются основные HR-процессы по управлению эффективностью расходов на персонал и удобный, интуитивно понятный интерфейс как для сотрудников, так и для руководителей разного уровня», — сказал Дмитрий Панкевич, исполнительный директор HR-департамента «БелВЭБ».

«Сотрудничество с банком "БелВЭБ" — интересный и важный проект, с которым мы входим на новый рынок. Руководители Банка уже начали использовать систему в реальных процессах. Надеемся, что результат в виде роста эффективности HR-функции, повышения скорости принятия решений и большей адаптивности бизнеса поможет компании в достижении стратегических целей», — сказала Виктория Пискарева, операционный директор ForPeople.

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Банк «БелВЭБ» — универсальная кредитно-финансовая организация Белоруссии с многолетним опытом и признанной репутацией на внутреннем и зарубежном рынках. Территориальная сеть банка насчитывает 30 сервисных офисов во всех областях страны, клиентами являются более 350 тыс. частных лиц и компаний. Инновационный банк предлагает клиентам современные банковские решения, базируясь на новейших технологиях оказания финансовых услуг.

ForPeople — HR Tech-решение для управления инвестициями в персонал, разработанное компанией ForPeople в 2019 году. Функциональность системы позволяет автоматизировать управление организационной структурой предприятия и эффективно управлять человеческим капиталом. Разработка и поддержка ПО находятся на территории РФ. Решение ForPeople включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития России. Владельцем 87,2% акций ForPeople является АО «Лаборатория Касперского».