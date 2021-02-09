Спецпроекты

«Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности

Бизнес Кадры

«Роббо», развивающая международную сеть кружков робототехники Robboclub.ru, включила дополненную реальность (AR) в дистанционную программу обучения «Роббо клубов». В рамках нового направления дети смогут познакомиться с технологией дополненной реальности и поработать в среде интерактивной разработки Unity 3D и на AR-платформе Vuforia. Курс рассчитан на детей в возрасте от 10 лет.

Курс по AR от «Роббо» нацелен на решение двух задач. Во-первых, он помогает школьникам освоить базовые навыки сразу нескольких востребованных профессий будущего десятилетия, таких как AR-дизайнер или инженер-конструктор, разработчик 3D-моделей. В рамках занятий дети изучают, что такое дополненная реальность, и как программировать AR-интерфейсы. Кроме того, они узнают, как работать со звуком, графикой, триггерами и некоторыми готовыми объектами на платформах для создания интерактивного контента Unity и Vuforia, а также знакомятся с основами и логикой языка программирования C#. Всего за несколько занятий ученики «Роббо клубов» «возводят» собственный город и совершают виртуальное путешествие по его улицам на машине в специально предназначенном для этого AR-приложении.

Во-вторых, курс должен сделать процесс обучения детей более интересным и интерактивным. Ведь дополненная реальность – это не только качественно новый способ считывания и восприятия информации, но и эффективный образовательный инструмент. Как отмечают в «Роббо», использование AR увеличивает внимание и вовлеченность школьников в учебный процесс на 45% в сравнении с более традиционными способами получения знаний.

«Школам и кружкам дополнительного образования сейчас приходится бороться за внимание детской и подростковой аудитории с YouTube, TikTok и другими интерактивными соцсетями. И это особенно сложно в рамках дистанционного обучения, когда контроль снижен. Поэтому важно дать в руки преподавателям инструмент, способный действительно увлечь каждого ребенка, – отметил Павел Фролов, основатель и продюсер компании “Роббо”. – Дополненная реальность позволяет найти баланс между потребностью школьников проводить все свое время в смартфоне и желанием родителей, чтобы их дети разносторонне развивались».

Это не первый опыт работы «Роббо» с технологиями AR/VR. В августе 2019 г. компания совместно с платформой виртуальной реальности Varwin поставила перед участниками Проектной школы в университете Иннополис в Казани задачу запрограммировать робота в виртуальной реальности (VR). Эксперимент оказался удачным и показал эффективность симуляций в процессе обучения программированию и робототехнике. В 2021 г. компания планирует включить робототехнику в виртуальной реальности в учебную программу.

Другие материалы рубрики

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов

Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

Арестован бывший топ-менеджер Beeline

Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техноблог

Самые распространенные проблемы с Wi-Fi и как их исправить

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам