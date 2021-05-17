Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup

Portworx от Pure Storage, представляющая самую полную облачную платформу для хранения и управления данными в контейнерах Kubernetes, анонсировала PX-Backup 2.0, новую версию своей платформы для защиты приложений и данных для современных приложений. Расширенные функции позволяют компаниям повысить безопасность с помощью контроля ролевого доступа, улучшить интеллектуальную защиту данных с помощью новой панели мониторинга активности Activity Timeline Dashboard и поиска для управления процессом бэкапа, а также защиты приложений Kubernetes, работающих на большем количестве платформ экосистемы.

PX-Backup 2.0 от Portworx, созданная с учетом уникальных свойств Kubernetes, предоставляет ИТ-командам в организациях корпоративного уровня безопасные возможности самообслуживания, необходимые для обеспечения эффективной и успешной защиты современных приложений. Новые функции и возможности включают.

Безопасное самообслуживание с ролевой моделью контроля доступа (RBAC): PX-Backup 2.0 обеспечивает детальный контроль доступа на основе ролей, который интегрируется с корпоративными системами аутентификации, такими как LDAP и Active Directory, для обеспечения безопасного самообслуживания. Теперь клиенты могут назначать пользователей и группы пользователей на определенные роли, а администраторы могут через PX-Backup контролировать разрешения и уровень доступа пользователей.

Улучшенный ИИ для защиты данных с помощью панели мониторинга временной шкалы резервного копирования: панель самообслуживания, обеспечивающая ежедневные и ежемесячные графические представления операций и статусов бэкапа. Теперь пользователи могут оперативно просматривать все выполняемые задачи резервного копирования, а также легко фильтровать и просматривать задачи каждый час или ежедневной основе.

Повышенные удобство и простота использования благодаря группировке приложений: повышенное удобство использования за счет того, что приложение Kubernetes, в отличие от модуля или объекта, является основным фильтром для настройки и управления бэкапами. В результате пользователи могут оптимизировать представления для приложений вместо отдельных ресурсов, а также масштабировать пользовательский интерфейс для сотен пространств имен и тысяч ресурсов.

Расширенная поддержка экосистемы: Широкая поддержка бэкапа и резервного восстановления для предложений экосистемы Kubernetes, включая VMware Tanzu и Microsoft Azure, за счет использования встроенной интеграции CSI. Теперь PX-Backup может защитить приложения, работающие на этих платформах, даже если клиент не использует PX-Store.

Доступность на облачных торговых площадках: PX-Backup теперь можно приобрести в AWS Marketplace и IBM Cloud Catalog в форме объединенного счета.

Задача защиты данных становится все более важной для организаций, но в то же время многие испытывают трудности, особенно в сложных распределенных конфигурациях Kubernetes, где традиционные методы защиты данных на основе серверов не могут эффективно масштабироваться. По данным Enterprise Strategy Group, примерно 75% ИТ-специалистов ошибочно полагают, что для приложений, основанных на контейнерах, можно создавать бэкапы так же, как и для отдельных приложений. В результате организации подвергаются риску значительных задержек процессов, незапланированных простоев и возможной потери данных в случае обычных операционных сбоев.

«Для защиты приложений Kubernetes в высокодинамичных средах требуется совершенно другой подход - основанный на детализации контейнерного хранения, поддержке Kubernetes и мультиоблачности. С помощью PX-Backup 2.0 компании могут защитить свои критически важные приложения Kubernetes с помощью безопасного самообслуживания, разработанного специально для этих современных сложных сред», - комментирует Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native компании Pure Storage.

PX-Backup 2.0 станет доступна во втором квартале 2021 года.