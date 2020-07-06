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NetApp приобрела компанию Spot

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

NetApp объявила о сделке по приобретению Spot, лидера в области управления вычислениями и оптимизации затрат на публичные облака. Это позволит обеим компаниям выйти в лидеры в области прикладно-ориентированной архитектуры.

Инициативы в области цифровой трансформации набирают темп и остаются главным приоритетом компаний, особенно в нынешней обстановке. Публичные облака обеспечивают скорость и гибкость, необходимые для ориентирования в новых условиях, когда компаниям приходится находить новые способы работы, взаимодействия и ведения бизнеса. Однако, использование неоптимизированных облаков может повлечь крупные затраты и замедлить процесс цифровизации. Чтобы решить этот вопрос, прикладно-ориентированная архитектура анализирует рабочие нагрузки приложений и способствует повышению производительности и сокращению затрат на хранение и вычисления, при сохранении ранее согласованных результатов. Инфраструктура NetApp и Spot, направленная на постоянную оптимизацию, поможет заказчикам сэкономить до 90% затрат на облачное хранение и вычисления, из которых, как правило, состоит до 70% затрат на облако, а также будет способствовать распространению публичных облаков.

«В настоящее время ключевым фактором для облаков является не масштаб, а скорость. Однако статичные и перегруженные ресурсы и вызванный ими «мусор» являются важной и растущей проблемой для заказчиков, замедляя распространение публичных облаков, — сказал Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент и генеральный директор подразделения NetApp Cloud Data Services. — Передовая платформа NetApp для блочного, файлового и объектного хранения и вычислительная платформа Spot предоставляют заказчикам удобный и эффективный инструмент для решения вопросов постоянной оптимизации затрат на все рабочие приложения, как облачные, так и on-prem. Оптимизированные системы облегчают для заказчиков многие процессы, позволяя им развертывать больше приложений в публичных облаках».

Spot предоставляет заказчикам комплекс инструментов для видимости и автоматизации, с помощью которых станет возможной постоянная оптимизация рабочих нагрузок на одной платформе с сохранением заранее согласованных результатов. Это освобождает отделы DevOps, CloudOps, и FinOps от нагрузок и сложности управления, масштабирования, настройки и оптимизации ресурсов облака, позволяя сфокусироваться на бизнес-инновациях в приемлемых рамках бюджета.

«Spot основана с целью изменить то, как компании потребляют услуги облачной инфраструктуры, используя аналитику и автоматизацию, чтобы предоставить наиболее надёжную, производительную и эффективную инфраструктуру для каждой рабочей нагрузки в каждом облаке, — сказал Амирам Шачар (Amiram Shachar), основатель и генеральный директор Spot. —Мы рады присоединиться к семье NetApp и готовы к совместному созданию будущего прикладно-ориентированной архитектуры. Мы с нетерпением ждем, когда сможем помочь заказчикам развертывать больше рабочих нагрузок в облаке».

Вместе NetApp и Spot намерены создать прикладно-ориентированную архитектуру, чтобы позволить заказчикам быстрее развертывать больше приложений в публичном облаке с помощью платформы Spot, что позволит им на постоянной основе оптимизировать вычисления и хранение для традиционных ИТ-покупателей с корпоративными приложениями, облачным приложениям и озерам данных.

Завершение сделки ожидается в первой половине финансового года NetApp и зависит от удовлетворения определенных условий.



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