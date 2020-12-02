NetApp опубликовала результаты за второй квартал 2021 финансового года

NetApp обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2021 финансового года, который закончился 30 октября 2020 года.

Чистый доход компании вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $1,42 млрд. Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $216 млн.

Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $2,5 млрд.

Чистая прибыль по GAAP составляет $137 млн; за аналогичный период 2020 финансового года — $243 млн. Чистая прибыль не по GAAP составляет $236 млн; за аналогичный период 2020 финансового года — $257 млн. Доход на акцию по GAAP составляет $0,61; за аналогичный период 2020-го финансового года — $1,03. Доход на акцию не по GAAP составляет $1,05, за аналогичный период 2020-го финансового года — $1,09.

Ориентировочный финансовый прогноз NetApp на третий квартал 2021 финансового года. Чистый доход в третьем квартале 2021 финансового года составит примерно $1,34—$1,49 млрд.