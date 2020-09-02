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NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2021 финансового года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

NetApp обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 31 июля 2020 года.

Общий объем выручки от реализации продуктов компании в первом квартале 2021 финансового года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $1,30 млрд.

Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 192% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $178 миллионов.

Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $2,3 млрд.

Чистая прибыль по GAAP составляет $77 млн; за аналогичный период 2020-го финансового года — $103 млн. Чистая прибыль не по GAAP составляет $163 млн; за аналогичный период 2020-го финансового года — $157 млн.

Доход на акцию по GAAP составляет $0,35; за аналогичный период 2020-го финансового года — $0,42. Доход на акцию не по GAAP составляет $0,73, за аналогичный период 2020-го финансового года — $0,65.

Ориентировочный финансовый прогноз NetApp на второй квартал 2021 финансового года. Выручка во втором квартале 2021 финансового года составит примерно $1,225—$1,375 млрд.

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