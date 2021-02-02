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Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3

Облака

Оператор столичных дата-центров и облачный провайдер Oxygen запустил в России платформу объектного хранения данных S3 на основе решения Netapp Storagegrid. S3 от Oxygen – это высокопроизводительная платформа хранения данных, позволяющая в рамках объектной модели обращаться к данным из любой точки мира с разграничением прав доступа и без ограничений по масштабированию производительности.

Продукт внедрен инженерами Oxygen при поддержке Netapp. Выбор программного обеспечения Netapp Storagegrid обусловлен широкой функциональностью решения, высокими параметрами надежности для клиентов уровня Enterprise и 98-процентной совместимостью с AWS S3. Ключевой особенностью созданного инженерами Oxygen на базе Netapp Storagegrid продукта является высокая производительность системы, которая достигается за счет использования кластера из нескольких СХД Netapp FAS2720 и AFF300, а также глубокая интеграция со стеком облачных продуктов Oxygen.

Модель предоставления дискового пространства подразумевает хранение таких типов «горячих» данных как контент веб-сайтов и приложений, Big Data, аналитика, файлы общего пользования и др. Объектное хранение S3 также удобно для таких типов «холодных» данных как архивы, записи с систем видеонаблюдения, документооборот и др. Панель управления хранилищем позволяет настраивать параметры производительности облачного сервиса.

Интеграция S3 с облачной платформой Oxygen Cloud Platform и другими инструментами значительно повысит эффективность и дополнит линейку облачных продуктов Oxygen – от Vmware до Kubernetes.

Облачное хранилище развернуто в собственном дата-центре Oxygen в Москве, который соответствует уровню надежности Tier III и с момента запуска на протяжении 10 лет обеспечивает бесперебойную работу всех клиентских сервисов. При этом дополнительные точки присутствия облачных хранилищ данных расположены в Люксембурге и Сингапуре. Все это гарантирует заказчикам высокую доступность и возможность трехкратного резервирования данных в разных географических точках, быструю скорость чтения и записи, круглосуточную техническую поддержку.

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Основное преимущество решения S3 для клиентов — возможность хранить файлы любого типа и объема с высоким уровнем надежности и доступности. Это решение наиболее удобно с точки зрения функционала. Оно позволяет не только хранить информацию, но и предоставлять оперативный и удобный доступ к любому объекту хранения. Мы уверены, что наш новый сервис, построенный на технологиях Netapp, будет востребован клиентами из разных отраслей».

Татьяна Бочарникова, глава представительства Netapp в России и странах СНГ, отметила: «Решение Netapp Storagegrid в свое время хорошо зарекомендовавшее себя как для хранения неструктурированной информации, так и для распределенного хранения данных, получило новый виток развития в качестве основы для создания облачного хранилища S3. Уверена, что новая платформа, построенная на основе Netapp Storagegrid, позволит компании Oxygen предоставлять конкурентоспособные услуги облачного хранения данных, а ее клиентам — получать максимальную выгоду от использования облака».

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