Itglobal.com обновила инфраструктуру СХД «Биржи грузоперевозок Ati.su»

В рамках нового соглашения компания Itglobal.com осуществила поставку двух СХД Netapp A400 последнего поколения и предоставила первую линию техподдержки.

Для того, чтобы наглядно показать «Бирже грузоперевозок Ati.su («Трансборд»)», какие технологические преимущества сейчас предлагает на рынке Netapp, Itglobal.com провела ряд лабораторных работ для их демонстрации и сравнения с функциональностью СХД от Dell и Huawei. Кроме этого, на стадии обсуждения проекта клиенту был продемонстрирован обновленный графический интерфейс управления Active IQ Unified Manager. Требовалось найти такое решение, которое не только закроет бизнес-задачи клиента здесь и сейчас, но и не потребует апгрейдов еще несколько лет.

С учетом карантинных мер, специалисты Itglobal.com разработали серию практик, которая позволяет проводить лабораторные работы для демонстрации возможностей ПО. Все работы были проведены удаленно без каких-либо потерь в качестве симуляции работы СХД.

Одной из ключевых особенностей Netapp A400 является полная поддержка технологии NVMe на всех уровнях: от поддержки на backend-e в виде NVMe дисковых полок и NVMe-накопителей до опциональной поддержки протокола доступа к данным — NVMe over Fibre Channel. Обе СХД также используют SVM-DR на базе Snapmirror, что демонстрирует принципиально новый уровень владения инфраструктурой.

Ранее «Биржа грузоперевозок Ati.su» использовала СХД Netapp FAS2240, поэтому выбрав современную модель, можно пронаблюдать преемственность поколений, обусловленную стабильной работой оборудования и программного обеспечения. Таким образом, компании также удалось сэкономить ресурсы на обучении инженеров.

Биржа использует протокол NFS для доступа к датасторам Vmware. Это позволяет упростить процессы администрирования, обеспечив высокую производительность. Такой подход обусловлен не только отчетливо сложившейся практикой на рынке, но и уровнем надежности и стабильности, которую предлагает Netapp.

При росте рабочих нагрузок массивы AFF A400 можно масштабировать горизонтально. Сверхнизкая задержка позволяет строить высокопроизводительные сети хранения данных (SAN) по протоколу NVMe в сквозном end-to-end режиме. Всё вышесказанное определило выбор компании в пользу текущего вендора.

«На сегодняшний день достаточно небольшое количество компаний уже перешли на новейшее решение от Netapp и могут в полной мере оценить те преимущества, которые дает бизнесу апгрейд инфраструктуры в пользу столь технологичных решений. Быть в числе первых пользователей значит действительно идти в ногу со временем», — сказала Анна Борисова, руководитель отдела продаж Itglobal.com.

«Во время всеобщей цифровизации и высоких ожиданий к качеству услуг, как со стороны сотрудников, так и со стороны клиентов, бизнесу как никогда нужны новые драйверы роста. Внедрение новых СХД дает нам не просто технологическое преимущество, но позволяет избежать репутационных потерь благодаря высокой доступности всех наших сервисов», — сказал Александр Вильде, директор по развитию «Биржи грузоперевозок Ati.su».