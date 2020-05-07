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Netapp приобрел разработчика облачного ПО Cloudjumper

Бизнес Инвестиции и M&A

Netapp объявил о приобретении компании Cloudjumper, разработчика облачного ПО и лидера в областях инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI) и служб удаленных десктопов (RDS). В результате сделки Netapp Virtual Desktop Services сможет решать самые сложные задачи, связанные с виртуальными десктопами и управлением приложениями, что позволит заказчикам разворачивать, управлять, отслеживать и оптимизировать эти среды с помощью комплексного решения от одной компании в удобном для них облаке.

«Способность предоставлять стабильный пользовательский опыт работы с виртуальными десктопами в крупных масштабах, сохраняя доступность и безопасность данных без потери производительности была важна всегда. В текущих беспрецедентных условиях она особенно критична, – сказал Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент и генеральный менеджер Netapp Cloud Data Services. – Netapp и Cloudjumper обеспечивают упрощенную платформу управления для создания инфраструктуры виртуальных десктопов на Microsoft Azure, AWS и Google Cloud, предоставляя заказчикам лучшее в своем классе управлением виртуальными десктопами, вместе с сервисами для хранения и управления данными».

Cloudjumper предоставляет заказчикам простой и безопасный способ управления имеющимися средами – зачастую on-premises или использующими более старые технологии, как например, службы удаленного десктопа (RDS) – вместе с новой средой – облачными десктопами на основе Windows Virtual Desktop (WVD). Netapp VDS обеспечивает заказчикам Cloudjumper надежные высокопроизводительные системы корпоративного класса для хранения данных, с такими функциями, как сохранение доступности, глобальное кеширование файлов, резервное копирование, соблюдение стандартов, а также ключевые возможности, для перевода работы в облако.

Netapp VDS в ближайшее время будет доступна на Netapp Cloud Central и интегрирована в Azure Netapp Files и Cloud Volumes. Помимо этого, Netapp существенно расширит текущую партнерскую программу Cloudjumper, усилив возможности партнеров MSP, VAR, SI и ISV по решению задач заказчиков и развитию их бизнеса.

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