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Компания Itglobal.com запустила в России многофункциональную панель управления облачными сервисами

Российский интегратор международного уровня Itglobal.com разработал и внедрил у себя универсальную панель управления всеми облачными сервисами компании. Она позволит клиентам в одном личном кабинете управлять сервисами компании во всех странах присутствия, сообщили СNews представители Itglobal.com.

Каждая система виртуализации имеет собственную консоль и, как правило, пользователю для управления своими ресурсами в разных странах и на разных гипервизорах необходимо использовать много разных консолей и интерфейсов. Itglobal.com разработали современный и удобный личный кабинет, который дает возможность: полноценно управлять ВМ на базе гипервизора vStack (входит в реестр ПО России); создавать и управлять ВМ в любом из шести ЦОДов по всему миру; управлять любыми другими услугами, в том числе IaaS на базе VMware, K8S, Managed IT. Также можно иметь доступ к VMware Private Cloud, заказывать новые услуги, обращаться в техническую поддержку, получать прозрачный биллинг и графики загрузки за большие периоды.

Такое масштабное решение впервые представлено на российском рынке, а подобные панели есть только у мировых гиперскейлеров.

«Количество наших услуг и локаций росло, и мы поняли, что клиентам неудобно постоянно искать ссылки для доступа в разные панели управления. Мы решили разработать панель для запуска новой услуги vStack Public Cloud, где был необходим понятный интерфейс и прозрачный биллинг, а затем добавили в нее все услуги Itglobal.com», — отметила Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

Панель уже запущена и доступна всем текущим пользователям и новым клиентам услуги vStack Public Cloud. На данный момент для управления доступны основные услуги компании: vStack Public Cloud, VMware Public Cloud, VMware Private Cloud, k8s, S3-хранилище, DNS, покупка SSL-сертификатов и т.д.

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Itglobal.com — группа компаний, российский интегратор международного уровня, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ DPI) входят в Единый реестр российских программ.

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