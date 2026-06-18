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VAS Experts представил схему масштабирования кластера СКАТ DPI

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts описал архитектуру масштабирования платформы СКАТ DPI. Подход позволяет операторам связи поэтапно увеличивать производительность системы по мере роста нагрузки, начиная с одного узла обработки и переходя к кластерным конфигурациям с пропускной способностью до 9,6 Тбит/с. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Подход СКАТ заключается в переходе от одиночного сервера к распределенной обработке трафика. Когда нагрузка растет, обработка выполняется уже несколькими серверами, при этом сама схема включения в сеть остается неизменной.

Распределение трафика внутри платформы СКАТ выполняет брокер сетевых пакетов NPB (Network Packet Broker). Он направляет потоки между серверами обработки и сохраняет привязку сессий к одному узлу. Это важно для корректной работы функций BRAS и CG-NAT, которые входят в состав платформы.

Масштабирование реализуется за счет добавления серверов обработки и расширения уровня балансировки через NPB. Один балансировщик с 64 портами 100G обеспечивает до 1,2 Тбит/с, а кластер из восьми устройств увеличивает суммарную пропускную способность до 9,6 Тбит/с. Архитектура СКАТ при этом остается неизменной, система продолжает работать как прозрачное L2-устройство в режиме in-line.

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Отказоустойчивость также предусмотрена архитектурой СКАТ. Состояние серверов контролируется автоматически, и при отказе узла трафик перераспределяется на доступные ресурсы. В случае критического сбоя bypass-коммутаторы переводят трафик в обход системы обработки, сохраняя связность сети. Дополнительно используется резервирование по модели N+X, которое позволяет сохранять запас производительности при росте нагрузки.

«В операторских сетях сегодня ценность смещается в сторону предсказуемости развития инфраструктуры. Важно, чтобы система не требовала радикальных изменений при каждом скачке нагрузки, а позволяла наращивать ресурсы в рамках уже работающей архитектуры. В VAS Experts этот подход рассматривают как базовый принцип проектирования платформы СКАТ, ориентированный на постепенное масштабирование и снижение технологических рисков при росте нагрузки», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

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