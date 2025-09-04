Разделы

В RooX UIDM добавлена поддержка алгоритмов подписи токенов ECDSA и EdDSA

Компания RooX расширила возможности своей платформы управления доступом RooX UIDM, добавив поддержку современных криптографических алгоритмов семейств ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) и EdDSA (Edwards-Curve Digital Signature Algorithm). Использование этих алгоритмов обеспечит компаниям более быстрый и безопасный вход пользователей, высокую производительность и готовность к работе с IoT-устройствами. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Алгоритмы семейств ECDSA и EdDSA относятся к современному классу криптографических решений на основе эллиптических кривых. Их использование обеспечивает высокий уровень безопасности при меньшем размере ключей и более высокой скорости операций по сравнению с традиционными алгоритмами, такими как RSA. Благодаря поддержке этих алгоритмов RooX UIDM может обрабатывать гораздо больше запросов на аутентификацию в единицу времени. Это особенно важно для компаний с большими потоками пользователей и высокими требованиями к скорости работы сервисов.

Отдельная особенность алгоритма EdDSA — его эффективность на устройствах с ограниченными ресурсами. Это делает его оптимальным выбором для сценариев с участием IoT, терминалов и других «легких» клиентов, где критичны как безопасность, так и скорость.

Поддержка ECDSA и EdDSA в RooX UIDM позволит организациям: обеспечивать более быстрый вход сотрудников в приложения и сервисы за счет использования более компактных цифровых подписей в процессах аутентификации и авторизации; повышать совместимость с современными приложениями и сервисами, требующими поддержку алгоритмов на базе эллиптических кривых; соответствовать отраслевым требованиям и лучшим практикам информационной безопасности.

«Мы смотрим на управление доступами не только через призму технологий, но и через призму удобства бизнеса. Поддержка алгоритмов ECDSA и EdDSA делает платформу RooX UIDM еще более гибкой и устойчивой к актуальным угрозам, а нашим клиентам открывает больше возможностей для построения безопасных и производительных сценариев аутентификации», — отметил Константин Корсаков, директор по безопасной разработке RooX.

