Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

EdDSA Edwards-curve Digital Signature Algorithm In public-key cryptography


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 В RooX UIDM добавлена поддержка алгоритмов подписи токенов ECDSA и EdDSA 1
18.09.2020 Oracle представила Java 15 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

EdDSA и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6801 1
OpenJDK Community 11 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1017 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2311 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2117 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4421 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11889 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4067 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2860 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25448 1
Java Community Process - JCP 37 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 629 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 151 1
DevOps - Development и Operations 998 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54992 1
Oracle JavaScript Nashorn - Oracle JavaScript Extension Toolkit 6 1
Oracle Java Development Kit - JDK 188 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Oracle Java - язык программирования 3279 1
Saab Georges - Сааб Джордж 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381705, в очереди разбора - 736252.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: