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«Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора»

Партнер «Открытой мобильной платформы», компания «Актив» объявила о запуске новой флагманской линейки продуктов Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств, работающих под управлением ОС «Аврора».

В состав линейки Рутокен ЭЦП 3.0 вошли принципиально новые USB-токены и смарт-карты, общающиеся с мобильным устройством по технологии NFC и поддерживающие современные криптографические алгоритмы («Кузнечик», «Магма», RSA, ECDSA и др.). Устройства предназначены для работы с электронной цифровой подписью, защищенного электронного документооборота и двухфакторной аутентификации на мобильных устройствах под управлением ОС «Аврора».

Новые продукты Рутокен для криптографической защиты адресованы пользователям, ориентированным на значительную мобильность и одновременно предъявляющим высокие требования к защите данных и операций в рабочих процессах, в том числе в условиях удаленного офиса. Представленные разработки компании «Актив» для мобильной ОС «Аврора» обеспечивают более высокую надежность криптозащиты и меньшую ресурсоемкость, которые являются обязательными требованиями для современных защищённых мобильных платформ.

Подробней о новых Рутокен и технологиях, лежащих в их основе, читайте здесь.

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