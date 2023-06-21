«ICL Техно» представил новую линейку мониторов

«ICL Техно», производитель компьютерной техники в России, представил новую линейку мониторов, произведенных на территории страны. Мониторы изготавливаются на собственном заводе ICL с использованием высокотехнологичного оборудования. Ежегодный объем производства составляет до 300 тыс. единиц различной техники. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Модельный ряд новинки включает устройства с диагональю 23,8-27 дюймов, разрешением 1920х1080/2560x1440 и углом обзора 178º. В них используется IPS-матрица.

Каждый продукт оснащен встроенными колонками и современными интерфейсами, разъемами HDMI, VGA, USB Type-C, USB 3.0, DisplayPort. Отличительной особенностью линейки является возможность выбора монитора с регулировкой по высоте или креплением VESA.

«Мы рады представить ViewRay. Как производитель, мы стремимся к созданию качественных продуктов, соответствующих тенденциям импортозамещения: к концу этого года мы планируем внести мониторы ICL в реестр российской промышленной продукции», — сказал коммерческий директор «ICL Техно» Ильдар Вагизов.