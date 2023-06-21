Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«ICL Техно» представил новую линейку мониторов

«ICL Техно», производитель компьютерной техники в России, представил новую линейку мониторов, произведенных на территории страны. Мониторы изготавливаются на собственном заводе ICL с использованием высокотехнологичного оборудования. Ежегодный объем производства составляет до 300 тыс. единиц различной техники. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Модельный ряд новинки включает устройства с диагональю 23,8-27 дюймов, разрешением 1920х1080/2560x1440 и углом обзора 178º. В них используется IPS-матрица.

Каждый продукт оснащен встроенными колонками и современными интерфейсами, разъемами HDMI, VGA, USB Type-C, USB 3.0, DisplayPort. Отличительной особенностью линейки является возможность выбора монитора с регулировкой по высоте или креплением VESA.

«Мы рады представить ViewRay. Как производитель, мы стремимся к созданию качественных продуктов, соответствующих тенденциям импортозамещения: к концу этого года мы планируем внести мониторы ICL в реестр российской промышленной продукции», — сказал коммерческий директор «ICL Техно» Ильдар Вагизов.

Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения
ИТ в госсекторе

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-шники из Индии оставили Центробанк России без техподдержки. За это наказали российского дистрибутора

В России запустили новую линию производства материнских плат и начали делать на них планшеты

Власти списали все деньги со счетов Google в России

Любимый россиянами конкурент Xiaomi сломя голову бежит из Европы. Его выгоняет Nokia

Стартап экс-замминистра связи России не избавился от долгов. Денег дали в шесть раз меньше, чем договаривались

Cisco закрыла свою российскую «дочку». Она уничтожила технику на миллиарды рублей, чтобы не продавать ее россиянам

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще