Производители и продавцы российских ноутбуков просят государство оплатить рекламу. Согласны на миллиард

Крупные ритейлеры и производители электроники просят Правительство России субсидировать затраты на рекламу отечественных ноутбуков, системных блоков и планшетов. Без господдержки повысить узнаваемость российских брендов среди потребителей не получается. Ритейлеры готовы ограничиться суммой в размере 1 млрд руб. в год.



Повысить узнаваемость



Минцифры России вместе с ведущими российскими производителями электроники («Аквариус», Yadro, ICL) и ритейлерами («М.Видео» и DNS) обсуждает идею поддержки розничных продаж отечественной электроники. Дискуссия ведется уже несколько месяцев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

Речь идет, в первую очередь, о планшетах, ноутбуках и системных блоках, которыми массовый потребитель не слишком интересуется. До сих пор российские производители ориентировались в основном на корпоративный и государственный сектор.

По предварительным оценкам, ритейлеров устроит господдержка в размере 1 млрд руб. в год на продвижение российских брендов.

Источник издания на рынке сообщает, что производители ноутбуков не раз обращались в Минпромторг с вопросом, будет ли на них распространяться эта мера поддержки, но конкретного ответа не получили.

«В случае одобрения идеи Минцифры, крупные ритейлеры смогут получить субсидию на частичную компенсацию расходов по продвижению российской электроники без посредника в виде АНО "Национальные приоритеты"», – сообщил собеседник «Коммерсанта».

Правительство уже одобрило выделение субсидии на поддержку рекламы российских брендов на сумму 0,5 млрд рублей

Гендиректор консорциума АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева подтверждает, что принимала участие во встречах в Минцифры, посвященным российской электроники в рознице.

Мечты о льготных кредитах

Помимо этого производители российской электроники рассчитывают на льготные кредиты, чтобы выпускать крупные партии продукции,

Директор департамента продаж и маркетинга «ICL Техно» Ильдар Вагизов рассказал изданию, что российским компаниям требуется «усиление текущей госполитики по поддержке радиоэлектронной отрасли», в том числе, запуск льготного кредитования. По его мнению, так разработчики смогут сохранить маржинальность, не повышая цены.

Исполнительный директор F+ tech Алексей Мельников соглашается, что помимо этого стоило бы субсидировать установку или приобретение покупателем устройств российского ПО и предложить гражданам льготное потребительское кредитование при приобретении отечественной техники.

Длительная дискуссия

В июне 2022 г. правительство одобрило выделение субсидий на поддержку рекламы российских брендов, в первую очередь на ТВ. Однако выделить в 2022 г. на эти цели «в пилотном режиме» предполагалось 0,5 млрд руб., а не 1 млрд руб. Такое заявление на форуме «Неделя российского ритейла» сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Я считаю, что это просто наш бич, начиная от названий - везде повсюду на иностранных языках, забывая о русском, и на продуктах, и на вещах... Спрашиваю: почему это не на русском языке? Слушай, не покупают: если на иностранном напишешь, покупают, а если на русском напишешь – не покупают», – привел пример Мантуров.

Предполагалось ,что с 18 августа 2022 г., по 29 сентября 2022 г. будут отобраны компании – реклама их продукции будет субсидироваться через АНО «Национальные приоритеты». Попадет ли реклама ноутбуков и планшетов под эту меру поддержки, в министерстве не уточнили, сказав лишь, что производители могут подать заявку.

Что предпочитают потребители

В конце июля 2022 г. Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала результаты опроса, согласно которым 86% россиян готовы покупать новые или малоизвестные бренды электроники. Большинство покупателей считают, что производители из Китая, Турции, России и стран СНГ смогут конкурировать с продукцией ряда известных брендов. Также представители сети сообщали, что за первое полугодие 2022 г. продажи ноутбуков в России выросли на четверть, китайские бренды сохраняют 30% рынка

Российский интернет-ритейлер «Ситилинк», в свою очередь, составил рейтинг самых популярных ноутбуков за первое полугодие 2022 г. Чаще всего потребители выбирают ноутбуки из среднего ценового сегмента (от 35 тыс. руб. до 60 тыс. руб.). Самым популярным брендом ноутбуков в «Ситилинке» стал Asus, вторую строчку занимает HP, третью – Lenovo.

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Тем временем в российские магазины по параллельному импорту, который заработал в мае 2022 г., завезли ноутбуки, пользоваться которыми нормально невозможно – так как на их клавиатуре отсутствует русская раскладка. Среди таких брендов - Acer, Asus, Apple, HP, Dell, Samsung и др. Отсутствие раскладки наблюдается и у ноутбуков небольших китайских вендоров. Проблемы у россиян возникли и с починкой ноутбуков – это связано с дефицитом запчастей.