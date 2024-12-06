Merlion – официальный дистрибьютор «ICL Техно»

Merlion, VAD-дистрибьютор на российском рынке, и ICL Техно, российский производитель вычислительной техники, объявляют о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В рамках нового партнерства Merlion начинает продвижение следующих решений от «ICL Техно»: мониторы, серверные системы.

«ICL Техно» является частью группы компаний ICL и предоставляет ИТ-решения, ориентированные как на государственный сектор, так и на промышленные и торговые предприятия. С мощностями производства, достигающими 1 млн изделий в год, компания развивает собственные разработки.

В 2023 г. «ICL Техно» также запустил бренд OSiO, предлагающий ассортимент компьютерной техники как для розничного, так и для корпоративного сегментов. Продукция OSiO включает ноутбуки и моноблоки с разнообразными характеристиками, с дальнейшими планами по расширению линейки устройств.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компании Merlion: «Сотрудничество с «ICL Техно» позволит нам значительно расширить ассортимент отечественных ИТ-решений для наших партнеров, системных интеграторов и их заказчиков. Тенденция к сосредоточению на российских продуктах на российском рынке остается высокой, и производственные мощности «ICL Техно» с высокой степенью локализации полностью соответствуют запросам на импортонезависимость».

Ильдар Вагизов, коммерческий директор компании «ICL Техно»: «Это партнерство не только расширяет ассортимент предлагаемых решений, но и укрепляет доступ к качественной и надежной вычислительной технике для российских пользователей и предприятий».