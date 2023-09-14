Разделы

Бизнес
|

«Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ICL Techno (ГК ICL), ведущий разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники, заключили договор об ОЕМ-партнерстве, чтобы обеспечивать заказчиков готовыми импортонезависимыми решениями.

В рамках ОЕМ-партнерства «Базальт СПО» предоставляет ICL Techno право включать операционные системы «Альт» в состав программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также поставлять конечным заказчикам компьютеры с предустановленной ОС «Альт».

«Уже более трех лет ICL Techno и «Базальт СПО» продолжают свое успешное партнерство, предлагая заказчикам автономную ИТ-инфраструктуру и независимость от импорта. Это сотрудничество, основанное на взаимном доверии, позволяет обеспечивать клиентов надежными и эффективными решениями, устойчивыми к внешним факторам. Мы гордимся нашими достижениями и стремимся продолжать развивать российские продукты, способствуя развитию отечественного IT-рынка», — отметил коммерческий директор ICL Techno Ильдар Вагизов.

Статус «ОЕМ-партнер» предполагает сотрудничество вендоров в создании комплексных решений, включающих и софт, и «железо». Он присваивается производителям ИТ-оборудования, добавляющим ОС «Альт» в производственный цикл своих изделий.

«“Базальт СПО” успешно сотрудничает с ICL Techno с 2020 г. Совместными усилиями компании реализовали множество крупных проектов, в том числе в рамках национальных программ “Образование” и “Здравоохранение”. На сегодняшний день более 10 тыс. сотрудников медицинских учреждений в Республике Татарстан уже работают на российских компьютерах ICL с операционными системами “Альт”, продолжается внедрение ОС в образовательные организации региона, — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк, «Яндекс», МТС, «Мегафон» и «Билайн» высказали свое «нет» госмонополии на персональные данные

В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

Власти заявили о скорой блокировке WhatsApp в России

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще