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«Сиссофт» и «ICL техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование

«Сиссофт» и группа компаний ICL заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества партнеры оснастят компании заказчиков оборудованием российского производителя: мобильной и настольной компьютерной техникой, серверными системами, а также многофункциональными терминалами ICL. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

В частности, учитывая отраслевые задачи, эксперты команды «Сиссофт» подберут и оперативно поставят бизнесу моноблоки, планшеты и ноутбуки, серверы, СХД, терминалы самообслуживания, станции оплаты, информационные киоски, интерактивные панели, телемедицинские комплексы и программно-аппаратные решения для работы, мониторинга, инвентаризации, управления и технического обслуживания производства ICL.

«Мы планомерно расширяем свой портфель решениями отечественных вендоров. Партнерство с ICL позволит предложить нашим заказчикам высококачественное оборудование, а также нишевые продукты для компаний из сферы образования и медицины, энергетики, нефтегазового и промышленного секторов. Наше сотрудничество открывает для заказчиков «Сиссофт» большие возможности по подбору, поставке и внедрению необходимого оборудования в сжатые сроки и по выгодной стоимости», — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений компании «Сиссофт».

«ICL техно» занимается производством компьютерной техники как для государственного сектора, так и для промышленных и торговых предприятий с фокусировкой на импортозамещении. Компания создает готовые решения под требования заказчиков, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба, а также предоставляет сервисную поддержку на территории всей России.

«За плечами «ICL техно» 32-летний опыт работы с компаниями из госсектора, и мы хорошо понимаем их потребности в нишевых решениях, специфику цифровизации той или иной отрасли и высокие требования к безопасности. Благодаря экспертизе «Сиссофт» мы сможем оснастить еще большее количество предприятий решениями отечественного производства, полностью соответствующими текущим реалиям импортозамещения», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL техно».

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«ICL техно» работает на российском рынке в сфере производства компьютерного оборудования. В ближайшее время компания вводит в эксплуатацию новый завод по производству готовой техники и материнских плат, с объемом до 1 млн готовых изделий в год. Среди заказчиков ICL министерства и ведомства России, ритейл, предприятия добывающей промышленности и др.

«Сиссофт» — технологический партнер и консультант, эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

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