На рынке появился ультралегкий ноутбук российского бренда

ICL объявил о выпуске новой модели ноутбуков, внесенных в реестр Минпромторга. Облегченные ноутбуки Raybook 1411 G2R оснащены аккумуляторами, которые позволяют работать до 23 часов без подзарядки.



Компактный и легкий

Производитель обращает внимание на преимущества новой модели.

Компактный и ультратонкий дизайн. С весом всего 0,99 кг и компактными размерами, ICL Raybook S1411-G2R становятся незаменимыми спутниками для всех, кто постоянно находится в движении. За счет использования легких и прочных материалов (магниевый сплав), они легко помещаются в сумку или рюкзак, что делает их превосходным выбором для профессионалов.

Мощный процессор. Ноутбуки оснащены мощным процессором Intel Core i5/i7 12-ого поколения, обеспечивающим высокую производительность и быстродействие при обработке данных и выполнении сложных задач. Пользователи с легкостью смогут запускать множество приложений одновременно, без затруднений и прерываний.

Впечатляющая продолжительность работы батареи. Батареи ноутбуков обеспечивают до 23 часов автономной работы, что позволяет пользователям использовать устройства без прерывания даже в длительных поездках или на протяжении всего рабочего дня.

Поддержка док-станции USB-C. Пользователи могут безопасно и быстро заряжать устройства, одновременно подключая несколько периферийных устройств для передачи данных.

«Raybook S1411-G2R — это флагманский продукт компании. Мы понимаем важность бесперебойной работы для тех, кто постоянно в движении и, нуждаются в максимальных возможностях использования своего ноутбука вне офиса», — поделился Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Техно.

Новая линейка отечественных ноутбуков уже доступна для заказа на официальном сайте компании.