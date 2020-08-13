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Продукция «ICL Техно» включена в реестр Минпромторга

Техника

«ICL Техно», производитель российской компьютерной техники, объявил о расширении линейки продукции собственного производства, входящей в реестр Министерства промышленности и торговли России.

По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719, компания подтвердила производство на территории России следующего оборудования: моноблоки семейства SafeRAY с диагональю 21,5 и 23,8 дюйма, предназначенные для оснащения как офисных, так и удаленных рабочих мест предприятий и организаций. Моноблоки совместимы с основными ОС – Windows 10/Linux и оснащены всеми необходимыми портами ввода-вывода для подключения дополнительных внешних устройств; тонкие клиенты ThinRAY совместимы с ОС Windows 10/Linux, компактные, бесшумные и производительные с поддержкой современных технологий удаленного управления.

Такие заключения были выданы на основании конструкторских и технологических проверок документации, наличия у «ICL Техно» права собственности на использование, модернизацию, сборки готовой продукции, контроля соответствия технических условий и наличия разветвленной сети сервисных центров на территории России.

«Мы рады сообщить о внесении в реестр Минпромторга семейства моноблоков ICL SafeRAY и тонких клиентов ICL ThinRAY, – сказал Ильдар Вагизов, директор департамента продаж и маркетинга ICL Техно. – Ключевая задача на ближайшее будущее – получение заключений Минпромторга на все типы продукции, а также дальнейшая локализация производства компании на территории России с целью автоматизации бизнес-процессов во всех отраслях экономики».

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