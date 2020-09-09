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«ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education

Бизнес Кадры Техника

Компания-производитель вычислительной техники «ICL Техно» объявила о запуске нового проекта с Lego Education, всемирно известным разработчиком образовательных решений всех уровней. Это партнерство призвано повысить эффективность школьных занятий благодаря предустановленному на этапе производства программному обеспечению, которое сэкономит ценное учебное время.

Работа с программным обеспечением Lego Education создает условия для освоения таких важных умений, как обмен информацией и мнениями, сотрудничество, критическое мышление и находчивость. Также с его помощью можно улучшить совместную работу учащихся и развивать практические навыки и уверенность детей в своих знаниях и умениях. На сайте компании ICL Техно представлена версия ноутбука ученика, специально созданная для дистанционного и традиционного видов обучения, и выпущенная в 2020 г.

Интеграция «ICL Техно» и Lego Education поможет легко интегрировать работу с ПО в учебный процесс, значительно сократив время на установку ПО и управление им. Решение Lego Education, установленное более чем на 35 тыс. гаджетов, уже продемонстрировало свою успешность при индивидуальном и совместном использовании устройств. Это позволяет ученикам эффективнее погружаться в процесс обучения, вне зависимости от своего местоположения.

Цифровизация образовательного пространства — процесс глобальный и стремительный. Использование современных ИТ-технологий повышает интерес учеников к учебе и существенно упрощает процесс усвоения сложных материалов. Вместе с тем, возникает вопрос качества преподавания и эффективности обучения в таких условиях.

Самая главная трудность в использовании компьютерных технологий в школах и при проведении онлайн-уроков заключается в том, чтобы сделать виртуальное взаимодействие преподавателя и учеников понятным и несложным в управлении. Для учителей важно следить за ходом занятий, контролировать успехи учеников и при необходимости направлять их на нужные ресурсы.

«Наше партнерство сочетает в себе силу двух лидеров в области цифровизации образовательного процесса в нашей стране, что создаст существенное технологическое преимущество для школ, – сказал Ильдар Вагизов, директор департамента продаж и маркетинга "ICL Техно". – Учителя будут тратить меньше времени на вовлечение учеников в учебные материалы, а ученики станут более заинтересованы в максимальном погружении в урок».

«Работа с современным и интуитивно понятным программным обеспечением позволит педагогам с легкостью интегрировать цифровые ресурсы в учебный процесс, а ученикам – окунуться в привычную и безопасную цифровую среду, – отметила Ольга Ломбас, директор "Lego Education Россия". – Мы не знаем, какие вызовы готовит нам будущее, будет ли преобладать традиционное, онлайн или гибридное обучение. Но мы точно знаем, что ученики под руководством наставника смогут обмениваться информацией, вести совместную работу и развивать критически важные навыки с помощью современного оборудования и интуитивно понятного ПО».

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