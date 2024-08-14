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Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine

Ультратонкие моноблоки OSiO серии BaseLine предлагают широкий спектр возможностей, отлично подходящих для малого бизнеса: они станут незаменимыми помощниками в магазинах, на ресепшенах и в других местах, где важна экономия пространства. Кроме того, моноблоки OSiO BaseLine отлично справятся с задачами домашнего использования, такими как просмотр фильмов и серфинг в интернете, а также будут удобны в офисе при работе с документами и электронной почтой. Об этом CNews сообщили представители ICL Техно.

Продукция бренда OSiO собирается на собственном заводе ICL на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Республике Татарстан. Также в ассортименте линейки BaseLine российского бренда — доступные по цене ноутбуки.

Моноблоки OSiO BaseLine предлагают высокий уровень производительности и качества изображения.

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Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine

Диагональ 23.8″ Full HD и IPS-матрица обеспечивает насыщенные цвета с широкими углами обзора.

Модель с двухъядерным Intel Core i3-1115G4 с максимальной частотой до 3 ГГц обеспечивает сбалансированную производительность для повседневных задач, а мощный четырёхъядерный Intel Core i5-1155G7 подходит для интенсивной многозадачности и ресурсоемких программ.

С SSD на 512 ГБ загрузка операционной системы и приложений будет быстрее.

Интегрированная графика Intel Iris Xe даст достойную производительность для графических приложений, мультимедийных задач и легких игр, улучшая визуальное восприятие и производительность.

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Wi-Fi 6-го поколения и Bluetooth 5.2 поддерживает более стабильное и быстрое подключение к периферийным устройствам, улучшая пользовательский опыт.

Web-камера с разрешением 5 Мп выводит четкое изображение для видеозвонков, шторка приватности защищает от несанкционированного доступа, обеспечивая конфиденциальность. А со встроенными динамиками (2х3 Вт) прослушивать музыку и просматривать видео можно без необходимости дополнительных аудиоустройств.

Моноблок оснащен необходимыми на каждый день разъёмами на передней панели, что облегчает подключение устройств: не нужно искать нужные порты на задней стороне устройства. А разнообразие USB-портов, включая разъём RJ-45 и Kensington Lock, позволяет одновременно подключать несколько устройств без необходимости использования дополнительных хабов или адаптеров.

Коммерческий директор Ильдар Вагизов сказал: «Запуск OSiO AiO BaseLine — это важный шаг на пути к инновациям и комфорту для наших клиентов. Мы уверены, что этот моноблок станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество, стиль и высокую производительность».

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