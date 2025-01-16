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Smart Technologies Aquarius AQ_Serv RuBackup ПАК СРК система резервного копирования



16.01.2025 ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России 2
10.06.2024 Скопировали и сохранили — представлен новый ПАК для резервного копирования данных 2
10.06.2024 Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
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