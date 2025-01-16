Smart Technologies Aquarius AQ_Serv RuBackup ПАК СРК система резервного копирования
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.