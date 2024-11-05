Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос

В России создан прецедент – отечественные ноутбуки отныне продаются лучше, нежели американские. Apple, HP и Dell, десятилетиями строившие репутацию на российском рынке, после своего уход начали стремительно терять аудиторию. Впрочем, громкая победа над США на отечественном рынке мобильных ПК вовсе не означает, что Россия стала его лидером. Теперь нужно подвинуть азиатские бренды, у которых более 70% рынка.

Россия, вперед

Россияне стали заметно чаще покупать отечественные ноутбуки на фоне американских. Разрыв пока небольшой, пишет «Коммерсант», однако его удалось достичь в рекордно короткие сроки – менее чем за три года и почти с нуля. Согласно приведенной изданием статистике «Марвел-Дистрибуции», за период с января по середину октября 2024 г. из общей массы проданных в России ноутбуков 11,6% были российскими, тогда как американским досталась лишь 10-процентная доля.

Для сравнения, по итогам 2022 г., когда американские вендоры электроники только ушли из России, их доля на российском рынке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%.

На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику.

Все меняется слишком быстро

Грандиозные метаморфозы на российском рынке мобильных ПК начались в 2023 г. Доля американских вендоров скатилась с 30% до 13%, то есть всего за год она просела более чем в два раза.

Нейросеть «Кандинский» Россияне покупали американские ноутбуки десятилетиями и забыли про них за пару лет

Российские компании за тот же период, напротив, нарастили свою долю, причем тоже почти вдвое. С 4% рынка они всего за год достигли 7%.

Спустя еще менее года, к середине октября 2024 г., на российские бренды ноутбуков приходится уже 11,6%, на американские – 10%. Как пишет «Коммерсант», рост спроса на отечественные ноутбуки среди россиян – это следствие не только ухода из страны американских брендов, но и «возросшая рекламная активность» российских производителей.

Что выбирают россияне

За отчетный период рост показали продажи не только российских ноутбуков, но и весь рынок в целом. В стране было отгружено 2,58 млн мобильных ПК на 163,3 млрд руб., а это на 6% больше год к году в натуральном выражении и на 12% – в денежном, согласно статистике «Марвел-Дистрибуции».

Наибольший рост продаж среди российских брендов демонстрируют Fplus, Digma (принадлежит дистрибьютору Merlion наряду с «Ситилинком») Aquarius и Kraftway.

Статистика «М.Видео-Эльдорадо», имеющаяся в распоряжении CNews, говорит о 29-процентном росте продаж российских ноутбуков в натуральном выражении за январь-сентябрь 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Было реализовано 260 тыс. таких мобильных ПК на общую сумму 12,9 млрд руб. (рост 64% в деньгах). Топ-4 самых популярных бренда у россиян – OSiO (принадлежит ГК ICL), Digma, Irbis и Fplus.

Импортозамещение и деньги

Участники рынка называют различные причины интереса россиян к российским ноутбукам, но среди основных нет патриотизма или желания поддержать отечественного производителя. Россияне ориентируются или на свой бюджет, или на требование об импортозамещении. Также их волнует простота процесса гарантийного обслуживания – к примеру, весной 2023 г. Apple отменила гарантию на всю свою технику в России.

«У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из России, что способствует росту продаж данной категории»,— сказал CNews руководитель категории «Ноутбуки» группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

Глава департамента закупок дистрибьютора 3Logic Group Максим Родионов сообщил изданию, что «увеличение доли российских ноутбуков произошло в основном за счет колоссального роста продаж в низком ценовом сегменте 25-30 тыс. руб.». Другими словами, российские бренды отлично чувствуют себя в сегменте очень недорогих ноутбуков.

Также Родионов подчеркнул, что в обозримой перспективе вполне возможна консолидация рынка российских ноутбуков, так как бизнес по их производству высококонкуретный. Он уверен, что «некоторые вендоры скоро могут перестать быть представлены на рынке».

По оценке вице-президента дистрибьютора OCS Ольга Доровская, свыше половины спроса на российские ноутбуки, которые заняли около четверти объема отгрузок OCS, «обеспечил корпоративный сегмент». Она сообщила «Коммерсанту», что в потребительском сегменте драйвером роста продаж российских ноутбуков стало то, что отечественные вендоры стали «активнее выходить в прямые продажи». «До 2022 г. отечественные производители ориентировались на коммерческий сегмент, однако с уходом иностранных вендоров освободился и этот рынок», – подчеркнула Доровская, добавив, что россиянам пока сложно доверять отечественным брендам. По ее мнению, прочно закрепиться на российском рынке мобильных ПК таким компаниям удастся в ближайшие три-четыре года, но лишь при должной маркетинговой поддержке.

Сверхсложная задача

Победив серьезных конкурентов в лице Apple, Dell и HP, отечественные производители ноутбуков столкнулись лицом к лицу с гораздо более серьезным соперником – с азиатскими вендорами мобильных ПК, чья продукция в стране пользуется поистине гигантским спросом. Многие из них, к слову тоже отвернулись от России, как например, тайваньская Asus, а некоторые, в том числе китайская Lenovo, сделали это безо всяких официальных заявлений.

Однако ни Lenovo, ни Asus бегство из России весной 2022 г. никак не помешало к середине осени 2024 г. держаться в тройке лидеров на российском рынке ноутбуков – все благодаря параллельному импорту. Компанию в топ-3 им составляет MSI, которая никуда не уходила и даже, наоборот, нарастила поставки ноутбуков в Россию после ухода с рынка множества соперников. Суммарная доля китайских тайваньских производителей на российском рынке ноутбуков в середине октября 2024 г. составляла 70-72%.



