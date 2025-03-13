OSIO представляет российский мини-ПК BaseLine B51i в компактном корпусе

Российский бренд компьютерной техники OSIO объявляет о начале продаж нового мини-ПК BaseLine B51i в корпусе небольших размеров. Об этом CNews сообщили представители компании «ICL Техно».

Благодаря компактным размерам устройство не займет много места на рабочем столе, и при необходимости его можно взять с собой. Универсальное VESA крепление позволит закрепить устройство на задней стенке монитора или телевизора.

Мини-ПК BaseLine B51i спроектированы на базе процессоров Intel 12 поколения Core i5-1235U, Core i3-1215U и N100 с активной системой охлаждения, оснащены широким набором портов, в том числе с поддержкой подключения двух мониторов и позволяют использовать как проводное, так и беспроводное подключение к сети. Габариты устройства – 126х126х45 мм, вес – 400 грамм.

Важной отличительной особенностью является продуманный доступ к внутренним компонентам, позволяющий пользователю заменить оперативную память и SSD накопитель без утраты заводской гарантии.

Мини-ПК BaseLine B51i уже доступен для покупки в розничных магазинах.