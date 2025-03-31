В «Ситилинке» появилась эксклюзивная модель ноутбука OSiO FocusLine F150i-014

В «Ситилинке» появилась эксклюзивная модель ноутбука OSiO FocusLine F150i-014. Ноутбук OSiO FocusLine F150i-014 получил процессор Intel Core i3, 512 ГБ встроенной и 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ за счёт двух слотов SODIMM DDR4. На старте продаж в «Ситилинке» OSiO FocusLine F150i-014 можно приобрести по самой цене 38990 руб.

Процессор Intel Core i3 с базовой частотой в 1700 МГц, а также поддержкой технологии Turbo Boost, позволяющей чипу разгоняться до 4100 МГц. В комбинации с ОЗУ 16 ГБ, расширяемой до 64 ГБ, ноутбук позволяет выполнять не только базовые задачи, но и комфортно работать в требовательных программах. Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, а также антивирусом Kaspersky Internet Security, «Яндекс Браузером» и офисным пакетом программ «МойОфис».

Корпус ноутбука компактный и выполнен из алюминия, при этом носить его с собой будет удобно – вес составляет 1,7 кг. Диагональ экрана с разрешением разрешение Full HD составляет 15,6 дюймов, дисплей выполнен по технологии IPS, а яркость матрицы – 300 нит. Цветовая температура дисплея настроена на 6600 К, что позволяет снизить нагрузку на глаза во время длительной работы. Наклон дисплея можно отрегулировать под любой комфортный угол до 180 градусов.

Камера с разрешением 1,9 МП передаёт чёткое изображение, а четыре встроенных обеспечивают чистый и громкий звук. OSiO FocusLine F150i-014 выдерживает восемь часов автономной работы при воспроизведении видео, одного заряда батареи хватит на целый день.

В OSiO FocusLine F150i-014 установлен Wi-Fi-модуль с поддержкой работы в диапазонах 2,4 Гц и 5 Гц и Bluetooth-модуль версии 4.2. Ноутбук оснащен всеми необходимыми разъёмами для подключения большого количества периферийных устройств: порт USB 3.2 Type-C Gen 1, порт USB Type-C для зарядки, 2 порта USB Type-A 3.2 Gen 1, порт USB Type-A 2, порт HDMI 2.1, комбинированный разъём для наушников и микрофона 3,5 мм, кард-ридер для карт памяти MicroSD.

В ноутбуке OSiO FocusLine F150i-014 установлена клавиатура с мягким и тихим ходом клавиш для комфортной работы. Она включает цифровой блок, а также подсветку для работы в условиях низкой освещенности. Под клавиатурой расположена большой тачпад, а справа от него – сканер отпечатка пальца.

Стоимость ноутбука OSiO FocusLine F150i-014 на старте продаж составит 38990 руб.