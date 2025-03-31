Разделы

Техника
|

В «Ситилинке» появилась эксклюзивная модель ноутбука OSiO FocusLine F150i-014

В «Ситилинке» появилась эксклюзивная модель ноутбука OSiO FocusLine F150i-014. Ноутбук OSiO FocusLine F150i-014 получил процессор Intel Core i3, 512 ГБ встроенной и 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ за счёт двух слотов SODIMM DDR4. На старте продаж в «Ситилинке» OSiO FocusLine F150i-014 можно приобрести по самой цене 38990 руб.

Процессор Intel Core i3 с базовой частотой в 1700 МГц, а также поддержкой технологии Turbo Boost, позволяющей чипу разгоняться до 4100 МГц. В комбинации с ОЗУ 16 ГБ, расширяемой до 64 ГБ, ноутбук позволяет выполнять не только базовые задачи, но и комфортно работать в требовательных программах. Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, а также антивирусом Kaspersky Internet Security, «Яндекс Браузером» и офисным пакетом программ «МойОфис».

Корпус ноутбука компактный и выполнен из алюминия, при этом носить его с собой будет удобно – вес составляет 1,7 кг. Диагональ экрана с разрешением разрешение Full HD составляет 15,6 дюймов, дисплей выполнен по технологии IPS, а яркость матрицы – 300 нит. Цветовая температура дисплея настроена на 6600 К, что позволяет снизить нагрузку на глаза во время длительной работы. Наклон дисплея можно отрегулировать под любой комфортный угол до 180 градусов.

Камера с разрешением 1,9 МП передаёт чёткое изображение, а четыре встроенных обеспечивают чистый и громкий звук. OSiO FocusLine F150i-014 выдерживает восемь часов автономной работы при воспроизведении видео, одного заряда батареи хватит на целый день.

osio_focusline.jpg

В OSiO FocusLine F150i-014 установлен Wi-Fi-модуль с поддержкой работы в диапазонах 2,4 Гц и 5 Гц и Bluetooth-модуль версии 4.2. Ноутбук оснащен всеми необходимыми разъёмами для подключения большого количества периферийных устройств: порт USB 3.2 Type-C Gen 1, порт USB Type-C для зарядки, 2 порта USB Type-A 3.2 Gen 1, порт USB Type-A 2, порт HDMI 2.1, комбинированный разъём для наушников и микрофона 3,5 мм, кард-ридер для карт памяти MicroSD.

В ноутбуке OSiO FocusLine F150i-014 установлена клавиатура с мягким и тихим ходом клавиш для комфортной работы. Она включает цифровой блок, а также подсветку для работы в условиях низкой освещенности. Под клавиатурой расположена большой тачпад, а справа от него – сканер отпечатка пальца.

Стоимость ноутбука OSiO FocusLine F150i-014 на старте продаж составит 38990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Любимый россиянами бренд выпустил дешевые модели ТВ с большими экранами miniLED. Опрос

Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату

Линус Торвальдс назвал код ядра Linux мусором и пожелал ему смерти

Власти запретили Ozon и Wildberries продавать товары со скидками без разрешения продавцов. Опрос

Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153