Статистика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи отечественных ноутбуков выросли на 64% за девять месяцев 2024 года

Группа М.Видео-Эльдорадо, российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж ноутбуков на рынке России за первые три квартала 2024 г. Россияне купили на 29% больше отечественных лэптопов в количественном выражении и на 64% больше в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за девять месяцев 2024 г. жители России купили 290 тыс. российских ноутбуков на общую сумму 12,9 млрд руб. В топ брендов по обороту вошли Digma, Hiper, Osio, Irbis. Средняя цена на российский ноутбук составила 44 тыс. руб. В сети «М.Видео-Эльдорадо» в топ продаж вошли такие бренды, как: OSiO (рост почти в два раза год к году), Digma, Irbis и F+.

Что касается общего рынка ноутбуков (отечественные и зарубежные бренды), то россияне купили 2,7 млн устройств на общую сумму 170,7 млрд руб. Это больше на 9% в количественном и на 16% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя цена на ноутбук составила 62,3 тыс. руб.

Руководитель категории «Ноутбуки» группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев: «Рост продаж отечественных ноутбуков легко объясним – модели обладают оптимальным соотношением цены и качества. Пользователь получает решение, способное удовлетворять любые базовые потребности. Кроме того, у отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией – все детали всегда имеются в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из России, что способствует росту продаж данной категории».