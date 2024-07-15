В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена
Под российским брендом OSiO вышли ноутбуки линейки BaseLine. Пока что серия представлена одной моделью, но в трех цветовых исполнениях. Внутри нее стоит 10-нанометровый процессор Intel. Ноутбук комплектуется полноценным SSD, пригоден для апгрейда без потери гарантии и стоит около 30 тыс. руб.
Российский и недорогой
Российская компания ICL Techno сообщила CNews о выпуске ноутбуков серии BaseLine под своим дочерним брендом OSiO, премьера которого состоялась в ноябре 2023 г.. Ранее (в декабре 2023 г.) под ним вышли ноутбуки FocusLine, более дорогие и производительные в сравнении с BaseLine.
К моменту выхода материала серия BaseLine была представлена лишь одной моделью – B150I-004. Это 15,6-дюймовый мобильный ПК с полноразмерной клавиатурой и IPS-экраном, который предлагается в трех цветах пластикового корпуса – синем, черном и серебристом.
Модификация у ноутбука в настоящее время всего одна. На вопрос CNews о стране производства ноутбуков представители ICL Techno ответили: «Сборка устройств Baseline происходит на нашем собственном заводе в Иннополисе».
По заявлениям разработчиков, цена на ноутбуки BaseLine начинается от 30 тыс. руб., но редакция CNews обнаружила B150I-004 в каталогах Ozon и «М.Видео», где они стоят 31 тыс. руб. на вопрос редакции, в каких еще сетях появятся ноутбуки BaseLine, и когда, в ICL Techno к моменту выхода материала не ответили. В DNS и «Ситилинке» они пока не присутствуют – в этих магазинах доступны пока только модели FocusLine. «Устройства будут представлены в широком списке магазинов федеральной розницы – «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», DNS и пр.», – сказали CNews представители ICL Techno, добавив, что в планы входит и распространение ноутбуков BaseLine посредством маркетплейсов.
Что внутри
В основе ноутбука OSiO B150I-004 лежит 10-нанометровый процессор Intel N100. Это 4-ядерное решение, не поддерживающее многопоточность (HyperThreading в нем нет) и работающее на частоте от 1 до 3,4 ГГц.
Процессор имеет TDP на уровне 6 Вт, 6 МБ кэша третьего уровня и встроенную графику на частоте до 750 МГц. В OSiO сообщили CNews, что по своей производительности Intel N100 сопоставим с Core i5-8250. Редакция выяснила, что это действительно так для большинства бенчмарков, в том числе PassMark, в котором N100 в многоядерном набирает около 5500 баллов, а Core i5-8250 — в пределах 5800 баллов. Тем временем, результат N100 в GeekBench 6 и CineBench 23 составляет 2600 и 2900 баллов соответственно, а у Core i5-8250 – 3300 и 3100 баллов.
Редакция CNews спросила о критериях выбора процессора. Разработчики ответили: «В ассортименте OSiO есть несколько продуктовых линеек с различным ценовым позиционированием. Ноутбуки серии Baseline представляют собой решения начального уровня в пластиковом корпусе и дают пользователю набор характеристик для решения ежедневных нересурсоемких задач. В этой связи использование на устройствах Baseline процессоров N100 и N200 представляется нам идеальным решением: процессор 6-ватный, не требует охлаждения и дает возможность обеспечить тихую работу устройства и долгий срок автономной работы от аккумулятора. Характеристики процессора N100 можно сравнить с Core i3 10 поколения».
Доступная к моменту выхода материала конфигурация B150I-004 содержит в себе 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 одной планкой и полноценный SSD на 256 ГБ с поддержкой PCIe 4.0/NVMe 2.0. Разработчик заявляет о возможности самостоятельного апгрейда без потери гарантии. на вопрос CNews о конкретных компонентах, которые можно заменять без паяльника и визита в сервисный центр, в ICL Techno ответили: «Можно без потери гарантии производить апгрейд SSD и оперативной памяти».
Экран B150I-004 при диагонали 15,6 дюйма поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 точек и имеет яркость 250 нит. Углы обзора за счет использования матрицы IPS – 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Производитель матрицы – компания Goodstar Technology Co., Ltd, уточнили CNews в ICL Techno.
Дополнительные спецификации
С завода OSiO B150I-004 поставляется с предустановленной ОС Windows 11 версии Home. На вопрос CNews о планах по выпуску ноутбуков BaseLine с другими ОС представители ICL Techno ответили, что в будущем выйдут модификации и вовсе без операционной системы – это позволит пользователю установить ту платформу, которая ему требуется. Ранее CNews писал, что ноутбуки FocusLine, которые тоже на первом этапе продавались с Windows, в начале лета 2024 г. обзавелись отдельной версией с российской ОС Astra Linux.
Ноутбук, являясь полноразмерным, вмещает в себя массу проводных интерфейсов, в том числе RJ45 (Ethernet), HDMI, USB-A 2.0, USB-A 3.0 и USB-C 3.0. Из беспроводных модулей в наличии только Wi-Fi 5, он же Wi-Fi 802.11ac, поддерживающий частоты 2,4 и 5 ГГц. Модуль Bluetooth не заявлен на официальном сайте OSiO, но при этом упомянут, в частности, в описании на сайте «М.Видео» – там говорится о модуле Bluetooth версии 5.0.
Над экраном расположилась 1,9-мегапиксельная камера со шторкой для приватности, а под клавиатурой скрывается батарея на 5000 мАч, вместе с которой ноутбук весит 1,7 кг. Корпус мобильного ПК изготовлен из пластика.
Что касается потенциального ремонта, то, как сообщили CNews представители OSiO, «бренд предлагает 100% сервисного покрытия в более чем 100 сервисных центрах по всей России».