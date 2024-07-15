В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена

Под российским брендом OSiO вышли ноутбуки линейки BaseLine. Пока что серия представлена одной моделью, но в трех цветовых исполнениях. Внутри нее стоит 10-нанометровый процессор Intel. Ноутбук комплектуется полноценным SSD, пригоден для апгрейда без потери гарантии и стоит около 30 тыс. руб.

Российский и недорогой

Российская компания ICL Techno сообщила CNews о выпуске ноутбуков серии BaseLine под своим дочерним брендом OSiO, премьера которого состоялась в ноябре 2023 г.. Ранее (в декабре 2023 г.) под ним вышли ноутбуки FocusLine, более дорогие и производительные в сравнении с BaseLine.

К моменту выхода материала серия BaseLine была представлена лишь одной моделью – B150I-004. Это 15,6-дюймовый мобильный ПК с полноразмерной клавиатурой и IPS-экраном, который предлагается в трех цветах пластикового корпуса – синем, черном и серебристом.

Модификация у ноутбука в настоящее время всего одна. На вопрос CNews о стране производства ноутбуков представители ICL Techno ответили: «Сборка устройств Baseline происходит на нашем собственном заводе в Иннополисе».

ICL Techno Ноутбук в необычной синей расцветке

По заявлениям разработчиков, цена на ноутбуки BaseLine начинается от 30 тыс. руб., но редакция CNews обнаружила B150I-004 в каталогах Ozon и «М.Видео», где они стоят 31 тыс. руб. на вопрос редакции, в каких еще сетях появятся ноутбуки BaseLine, и когда, в ICL Techno к моменту выхода материала не ответили. В DNS и «Ситилинке» они пока не присутствуют – в этих магазинах доступны пока только модели FocusLine. «Устройства будут представлены в широком списке магазинов федеральной розницы – «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», DNS и пр.», – сказали CNews представители ICL Techno, добавив, что в планы входит и распространение ноутбуков BaseLine посредством маркетплейсов.

Что внутри

В основе ноутбука OSiO B150I-004 лежит 10-нанометровый процессор Intel N100. Это 4-ядерное решение, не поддерживающее многопоточность (HyperThreading в нем нет) и работающее на частоте от 1 до 3,4 ГГц.

Расцветок - три, ноутбук - один

Процессор имеет TDP на уровне 6 Вт, 6 МБ кэша третьего уровня и встроенную графику на частоте до 750 МГц. В OSiO сообщили CNews, что по своей производительности Intel N100 сопоставим с Core i5-8250. Редакция выяснила, что это действительно так для большинства бенчмарков, в том числе PassMark, в котором N100 в многоядерном набирает около 5500 баллов, а Core i5-8250 — в пределах 5800 баллов. Тем временем, результат N100 в GeekBench 6 и CineBench 23 составляет 2600 и 2900 баллов соответственно, а у Core i5-8250 – 3300 и 3100 баллов.

Редакция CNews спросила о критериях выбора процессора. Разработчики ответили: «В ассортименте OSiO есть несколько продуктовых линеек с различным ценовым позиционированием. Ноутбуки серии Baseline представляют собой решения начального уровня в пластиковом корпусе и дают пользователю набор характеристик для решения ежедневных нересурсоемких задач. В этой связи использование на устройствах Baseline процессоров N100 и N200 представляется нам идеальным решением: процессор 6-ватный, не требует охлаждения и дает возможность обеспечить тихую работу устройства и долгий срок автономной работы от аккумулятора. Характеристики процессора N100 можно сравнить с Core i3 10 поколения».

Доступная к моменту выхода материала конфигурация B150I-004 содержит в себе 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 одной планкой и полноценный SSD на 256 ГБ с поддержкой PCIe 4.0/NVMe 2.0. Разработчик заявляет о возможности самостоятельного апгрейда без потери гарантии. на вопрос CNews о конкретных компонентах, которые можно заменять без паяльника и визита в сервисный центр, в ICL Techno ответили: «Можно без потери гарантии производить апгрейд SSD и оперативной памяти».

ICL Techno Классический черный цвет корпуса

Экран B150I-004 при диагонали 15,6 дюйма поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 точек и имеет яркость 250 нит. Углы обзора за счет использования матрицы IPS – 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Производитель матрицы – компания Goodstar Technology Co., Ltd, уточнили CNews в ICL Techno.

Дополнительные спецификации

С завода OSiO B150I-004 поставляется с предустановленной ОС Windows 11 версии Home. На вопрос CNews о планах по выпуску ноутбуков BaseLine с другими ОС представители ICL Techno ответили, что в будущем выйдут модификации и вовсе без операционной системы – это позволит пользователю установить ту платформу, которая ему требуется. Ранее CNews писал, что ноутбуки FocusLine, которые тоже на первом этапе продавались с Windows, в начале лета 2024 г. обзавелись отдельной версией с российской ОС Astra Linux.

Реальная цена ноутбука выше заявленной, даже с учетом скидки

Ноутбук, являясь полноразмерным, вмещает в себя массу проводных интерфейсов, в том числе RJ45 (Ethernet), HDMI, USB-A 2.0, USB-A 3.0 и USB-C 3.0. Из беспроводных модулей в наличии только Wi-Fi 5, он же Wi-Fi 802.11ac, поддерживающий частоты 2,4 и 5 ГГц. Модуль Bluetooth не заявлен на официальном сайте OSiO, но при этом упомянут, в частности, в описании на сайте «М.Видео» – там говорится о модуле Bluetooth версии 5.0.

Над экраном расположилась 1,9-мегапиксельная камера со шторкой для приватности, а под клавиатурой скрывается батарея на 5000 мАч, вместе с которой ноутбук весит 1,7 кг. Корпус мобильного ПК изготовлен из пластика.

Пока что ноутбуки BaseLine продаются не во всех сетях

Что касается потенциального ремонта, то, как сообщили CNews представители OSiO, «бренд предлагает 100% сервисного покрытия в более чем 100 сервисных центрах по всей России».