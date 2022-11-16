VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность

Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторов в высоком качестве, поддерживать стримеров донатами и платными подписками, а также общаться в чате, теперь можно на своем смартфоне. Приложение уже доступно для пользователей Google Play и RuStore, а в скором времени появится и в App Store. Об этом CNews сообщили представители VK.

В мобильном приложении уже доступны глобальные смайлы платформы с такими популярными стримерами, как Оляша, Дмитрий Куплинов, Вика Картер, Юля Кошкина и др. В скором времени станут доступны персональные смайлы каналов.

«VK Play Live — это место встречи с любимыми стримерами и авторами контента, мы хотим чтобы оно было максимально удобным и доступным. Над интерфейсом приложения мы работали вместе со стримерами, чтобы оно отвечало всем последним техническим требованиям и запросам аудитории», —‎ сказал Станислав Саксон, менеджер по развитию VK Play Live.

Платформа VK Play Live также получила ряд общих обновлений. Стали доступны уникальные ники — пользователь может изменить свой ник в настройках профиля (но не чаще, чем один раз в 24 часа). Для избежания дублирования ников, пользователи будут видеть рядом с выбранным ником приписку с номером ('nickname#123'), если он уже занят. Баннеры и бейджи для рестримов — можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала. Бейджи в чатах — для пользователей стали доступны три значка: модератор, стример, саб. На данный момент все бейджи типовые, в ближайших планах — добавление возможности кастомизации значка платного подписчика.

Стриминговая платформа VK Play Live была запущена в августе 2022 г. на площадке VK Play. На данный момент она находится в бета-тесте, для участия в тестировании стримерам необходимо подать заявку. Комиссия платформы составляет всего 10% на все платные подписки. Также на VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате, возможность создавать неограниченное количество уровней платной подписки на канал стримера от 10 руб. и выше и др.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и др.