Donationalerts запускает мобильные стримы

Donationalerts объявил о начале открытого бета-тестирование нового продукта Donationalerts Studio — единого приложения для ведения стримов с мобильного телефона. Теперь каждый желающий сможет моментально выйти в прямой эфир в Youtube, Twitch, VK, Mixer или ОК со смартфона и при этом использовать все привычные виджеты и алерты. На стадии бета-тестирования будет доступна только версия для устройств на Android.

Сегмент мобильного стриминга показал значительный рост в 2019 г., и в 2020 г. эта тенденция будет сохраняться. Если изначально для запуска трансляции пользователю требовался мощный компьютер со сложным ПО, камера, микрофон, специальное световое оборудование и иногда даже хромакей, а также умение все это настроить, то теперь можно не разбираться в тонкостях технической настройки трансляций, достаточно всего лишь запустить мобильное приложение и выйти в эфир.

Принципиальное отличие Donationalerts Studio от других приложений с возможностью выхода в прямой эфир — возможность использования инструментов увеличения интерактивности стрима: виджетов с чатом, донатами и другими уведомлениями, которые позволяют зрителям ощущать себя частью трансляции. К тому же, в приложении DA Studio можно выбрать, на какую площадку ведется прямой эфир.

«Наша стратегия — обеспечить всю цепочку жизни контента у стримера: от его подготовки и создания до выпуска в эфир. Мы хотим, чтобы интерактивные и монетизационные инструменты авторов становились все более разнообразными, а их использование — максимально простым и нативным», — сказала Анастасия Байгушева, руководитель проекта Donationalerts.

«Мы приняли решение о досрочном запуске продукта в условиях карантина, чтобы как как можно больше людей смогло открыть для себя мир стримов и понять, как это на самом деле просто. К тому же, сейчас стримы — самый безопасный формат общения», — отметила Ольга Седунова, пресс-секретарь Donationalerts.