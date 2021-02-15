LG открывает «Лабораторию гейминга»

LG Electronics c собственным брендом игровых мониторов UltraGear и продюсерский центр инфлюенсер-агентства Streamers Alliance запускают масштабный контентный проект на Twitch с истории СНГ под названием «StreamHouse». Проект объединит самых узнаваемых стримеров платформы и гостей из совершенно разных индустрий - гейминга и киберспорта, спорта и музыки. В течение 14 дней популярные стримеры будут создавать контент под одной крышей. Масштабное событие пройдет на канале самого популярного стримера СНГ Buster.

LG стала одним из ключевых партнеров: бренд откроет «лабораторию гейминга» - в StreamHouse появится брендированное кастомное пространство, в котором стримеры возьмут на себя роль научных экспертов по играм и подтвердят или опровергнут множество мифов о мониторах.

Также компания LG привлечет зрителей к соревнованию за звание самого быстрого зрителя StreamHouse: на протяжении всего события многотысячной аудитории будет доступен интерактивный оверлей — дополнение к трансляции, с помощью которого зрители в прямом эфире, не отрываясь от любимого контента, смогут проверить свою скорость реакции.

StreamHouse — это дом для создания совместного контента, по аналогии с похожими проектами на TikTok и YouTube. Популярные игровые стримеры объединятся под одной крышей и проведут 14 дней тематических трансляций на Twitch, параллельно создавая контент для других платформ. Помимо основных участников к стримерам присоединятся гости из совершенно разных сфер: популярные ютьюуберы, музыканты, деятели спорта и другие. Это позволит сделать контент еще более разнообразным и неожиданным для зрителей, создав микс игрового и лайфстайл контента.

«Twitch контент постоянно эволюционирует и развивается, и мы стремимся стоять у истоков каждого нового уровня. Нам приятно, что все смелые эксперименты поддерживают не менее смелые бренды — такие, как LG» — сообщил генеральный директор Streamers Alliance Павел Гусев.

«Стриминг – самый актуальный и востребованный формат. Ведь в прошлом году стримерами, по сути, стали все: от учителей до нас с вами, работающих в прямом эфире. Поэтому участие в новом, столь значительном и масштабном проекте, объединяющем самых популярных блогеров, представителей спорта и музыкантов, стало для нас совершенно органичным. Мониторы UltraGear соответствуют самым высоким требованиям современного гейминга и стриминга, поэтому мы рады быть причастными к топовым активностям! Удачи всем, миллисекундной скорости отклика и самого крутого разгона!» - сказала Екатерина Зинченко, руководитель отдела продуктового маркетинга LG Electronics.