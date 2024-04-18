Из-за сбоя ПО казино выдало игрокам $2 млн

Star Casino в Сиднее (Австралия) за несколько недель по ошибке выдало игрокам $2 млн. Кроме этого программного сбоя в автоматах для выдачи наличных проверки выявляли и другие «человеческие и технологические» нарушения в деятельности казино.



Непредвиденная щедрость

Программный сбой в Star Casino в Сиднее, в Австралии, привел к тому, что казино непреднамеренно раздавало деньги в течение нескольких недель, пишет The Register.

По ошибке было роздано 3,2 млн австралийских долларов (или $2,05 млн).

Как выяснилось, у Star Casino много лет были проблемы в соблюдением Compliance (соответствие внешним и внутренним требованиям), что могло даже поставить под сомнение его лицензию.

Как это случилось

Ошибка произошла в ПО машин «прием — выдача денег» (TICO). Их используют игроки для обмена квитанций со штрих-кодом на выигрыш в игровых автоматах.

В автоматы TICO можно вставить две квитанции и получать общую сумму сразу, пояснил менеджер казино Николас Уикс (Nicholas Weeks).

Из-за сбоя TICO возвращали один из этих билетов и позволяли использовать его повторно — штрих-код, нанесенный на нем, не распознавался как оплаченный.

«Произошло то, что из-за этого дефекта небольшие дополнительные суммы наличных денег были предоставлены клиентам в обстоятельствах, когда они не должны были получить их», — сообщил Уикс в ходе расследования.

Под «небольшими дополнительными суммами» имелись ввиду выплаты до двух тысяч австралийских долларов (или $1,29 тыс.), которые автомат мог выдать за один раз.

Сбой в программном обеспечении не могли обнаружить больше месяца. Это несмотря на то, что о наличии проблема с TICO было известно, их выявила проверка летом 2023 г.

Внутреннее расследование нового инцидента обнаружило «многочисленные сбои (человеческие и технологические), которые, более чем вероятно, помешали выявить мошенничество при более ранней возможности».

Уикс объяснил эти сбои «культурной проблемой в некоторых подразделениях казино в связи с уровнем строгости, с которой осуществляется контроль».

В отношении Star Casino было инициировано независимое расследование, так как было сочтено, что его реакция на предыдущие проверки «не оправдала ожиданий».

Выяснилось также, что системы распознавания лиц в казино не работает должным образом и не определяет изображения тех, кто должен был пройти проверку источников богатства, предназначенную выявлять случаи возможного отмывания денег. Таким образом, непроверенные личности по-прежнему могли заходить в казино и оставлять там крупные суммы денег.

Счастливчикам предъявлены обвинения

Местное издание The Sydney Morning Herald в апреле 2024 г. сообщило, что новость о «бесплатных» наличных распространилась, и минимум 43 человека воспользовались ошибкой автоматов TICO в Star Casino для снятия денег, на которые они не имели права.

Всем, кого власти смогли вычистить, предъявили обвинение.

Одним из них был выздоравливающий игроман, который «слетел с катушек» из-за открывшейся возможности не тратить свои деньги и продолжить игру.

Еще одного «счастливчика» подозревают в наличии сообщников. Расследование, проводившееся два года назад, пришло к выводу, что казино, возможно, было мишенью преступных группировок.