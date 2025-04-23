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Совкомбанк Халва

Совкомбанк Халва


23.04.2025 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в I квартале 2025 года 1
05.08.2024 В почтоматах «Халва Экспресс» теперь можно получать заказы «Авито» 1
21.12.2023 Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb 1
23.12.2022 Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений 1
16.11.2022 Omnic запустила собственную франчайзинговую сеть постаматов 1
09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов 2
30.08.2022 OmniCDEK объединит все постаматы и ПВЗ России в единую сеть 1
22.12.2021 Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков 2
16.12.2021 «Почта России» ввела единый тариф на доставку из интернет-магазинов в почтоматы 1
15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк 1
15.10.2021 Совкомбанк зафиксировал двукратный рост онлайн-платежей по картам рассрочки 3
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 2
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 1
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 3
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 1
18.06.2020 Qiwi потеряла «Совесть» 3
18.06.2020 Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть» 3
31.07.2019 В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва» 2
03.06.2019 Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва» 3
28.09.2018 Обзор мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M92S 1
19.06.2017 Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть 1

Публикаций - 22, упоминаний - 36

Совкомбанк Халва и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12232 5
Google LLC 11913 4
VK - Mail.ru Group 3477 2
Samsung Electronics 10346 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 2
Softline - Софтлайн 2933 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Veeam Software 321 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Naumen - Наумен 639 1
NtechLab - НтехЛаб 132 1
Webmoney 542 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Trend Micro 609 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Dynatrace 56 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
Код Безопасности 642 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Huawei 3995 1
Xiaomi 1789 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 308 1
Omnic 4 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 284 1
RuMarket 12 1
Совкомбанк ПАО 260 13
NanduQ - Qiwi 997 5
Совкомбанк Совесть 274 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 3
ВТБ - Почта Банк 470 3
Альфа-Банк 1790 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Visa International 1953 2
Почта России ПАО 2147 2
Ак Барс Банк 272 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
МКБ - Московский кредитный банк 568 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 2
Assist - Ассист 210 1
Связной ГК 1372 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Евросеть 1412 1
American Express - Amex 331 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
JCB International 145 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Capital One 18 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11412 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5197 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4907 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5136 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 5
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 114 5
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 460 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12781 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2515 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10518 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7503 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16039 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12917 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3069 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24809 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4992 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7749 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6110 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11337 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2396 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1242 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 774 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 642 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 410 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 108 1
Apple Pay 492 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 4
Google Android 14195 4
Samsung Pay 292 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 3
Apple iOS 7926 3
Apple - App Store 2923 2
Apple Safari - браузер 860 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 779 2
СДЭК - OmniCDEK - сеть автоматизированных пунктов выдачи посылок 3 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 1
Oracle Java - язык программирования 3121 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 1
HPE GreenLake 53 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Garmin Pay 22 1
NVision Барьер 671 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 318 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 495 1
Apple iPad 3877 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 977 1
Apple Face ID 220 1
Apple Touch ID 285 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
VK RuStore - Рустор 378 1
Apple Локатор 81 1
Huawei AppGallery 291 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 104 1
Apple iCloud 272 1
Xiaomi Mi Store 40 1
Apple iPhone 6 4863 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 1
Google Android Package Kit - APK 193 1
Apple ID - Система аутентификации 124 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 683 1
Хотимский Сергей 8 4
Борис Альберт 19 4
Ким Борис 75 3
Петрушевский Денис 2 2
Лобас Аркадий 33 1
Солонин Сергей 104 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Чаркин Евгений 297 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Путятинский Сергей 86 1
Рахманкулов Рамиль 9 1
Ермаченков Игорь 3 1
Романенко Андрей 91 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Fxmsp 6 1
Гришин Дмитрий 209 1
Павлов Антон 16 1
Антонов Александр 77 1
Пятигорский Александр 24 1
Дворский Александр 1 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 49 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Полехина Диана 6 1
Дощенко Сергей 12 1
Васильев Григорий 40 1
Перминов Леонид 12 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Демидов Василий 2 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Орлова Татьяна 12 1
Креховецкий Александр 1 1
Скатин Алексей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 13
Беларусь - Белоруссия 5791 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 2
Казахстан - Республика 5614 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1601 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Украина 7654 1
Грузия 1250 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2719 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 394 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7655 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2487 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2798 1
Россия - СФО - Новосибирск 4390 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1591 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24570 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6818 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7183 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1593 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 262 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 517 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4011 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11145 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 718 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8174 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7106 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1166 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2787 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1410 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 931 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7961 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 999 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 75 4
Gartner - Гартнер 3568 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
CNews AWARDS - награда 524 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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