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Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay

Держатели карт платежной системы «Мир» от Совкомбанка теперь могут пользоваться сервисом Apple Pay. Карту можно добавить в кошелек на устройствах Apple и оплачивать ежедневные покупки бесконтактным, удобным и безопасным способом.

Скидки не сгорают

Совкомбанк предоставил держателям карт «Мир» возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Подключить карту к сервису можно прямо в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк». Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого, задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. Пользователям по-прежнему будут доступны все скидки и бонусы, которые предоставляет держателям карт «Мир» Совкомбанк, а также преимущества в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».

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Фото: Совкомбанк
Подключить карту к сервису можно прямо в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк»

Покупки в приложении и на сайтах

Клиенты банка также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Совкомбанк обращает внимание клиентов, что для использования карты «Мир» с Apple Pay, необходимо обновить операционную систему на устройствах: iPhone и iPad до версии iOS 14.5, Apple Watch до версии 7.5, MacBook до версии 11.3.


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