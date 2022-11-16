Omnic запустила собственную франчайзинговую сеть постаматов

Omnic, разработчик оборудования и ПО для автоматизированных терминалов самообслуживания и выдачи посылок, сформировала и запустила собственную франчайзинговую сеть постаматов.

Сегодня ИТ-решение Omnic агрегирует точки выдачи различных логистических операторов, в том числе входящие в федеральную сеть OmniCDEK (OmniCDEK, «Халва», PickPoint). В дальнейшем агрегатор намерен развивать постаматную сеть двумя путями: подключая других партнеров и устанавливая собственные постаматы. По прогнозам компании, через год постаматная сеть Omnic будет выдавать до 1 млн заказов в месяц и насчитывать 10 тыс. точек выдачи от разных брендов. Минимум 900 из них будут работать под брендом Omnic и принадлежать как самой компании, так и ее франчайзи в пропорции 50/50.

Предприниматели могут стать франчайзи Omnic при условии приобретения постамата собственного производства Omnic. Все обладатели франшизы подключаются к единой агрегированной сети и смогут продавать свои услуги любому из ее клиентов. Помимо интернет-магазинов, целевой аудиторией сети являются физические лица и классические компании, отправляющие документы, SIM-карты, банковские карты и др. Доставка посылок в постаматы обеспечивается единой курьерской инфраструктурой, как собственной, так и партнерской, что позволяет интернет-магазинам существенно экономить время и деньги.

Omnic предлагает франчайзи не только пакет услуг и постаматы собственного производства, но и методы поддержки, в частности, гарантированный договором доход 10 тыс. руб. в месяц с каждого постамата, установленного на согласованной с компанией локации. При условии полной загрузки одного стандартного постамата на 36 ячеек ежемесячный заработок франчайзи составит 45 тыс. руб.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

Активный рост заказов будет поддерживаться за счет обязательного выполнения SLA: Omnic намерена подключать к сети только лучшие точки выдачи и лучшие курьерские решения, отсеивая неэффективные. Интернет-магазины получат прямой доступ сразу ко всем сетям и, соответственно, к максимальному количеству потенциальных заказчиков. Если точка партнера или самого Omnic не сможет выполнять SLA, она будет исключаться из сети, а ее текущий трафик автоматически перераспределяться на соседние точки других брендов. Основная цель Omnic – сохранить лояльность конечных покупателей через управляемый клиентский опыт.