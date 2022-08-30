OmniCDEK объединит все постаматы и ПВЗ России в единую сеть

Федеральная служба доставки OmniCDEK объявила о запуске нового инструмента для онлайн ритейла – консолидаторе постаматов и ПВЗ от разных провайдеров логистических услуг. Компания намерена объединить все российские пункты самовывоза в единую сеть. Услуги доставки заказов в постаматы и ПВЗ – в отличие аналогичных сервисов – предоставляются интернет-магазинам по единому тарифу с соблюдением единого SLA. Единый тариф, как и сроки доставки, действуют в рамках одного города независимо от расположения точки и ее владельца. Об этом CNews сообщили представители OmniCDEK.

Принципиальным отличием нового сервиса является фильтрация сети. Основная задача OmniCDEK – «оздоровить» действующие сети за счет качественного отбора точек самовывоза по всей территории России и обеспечить клиентам доступ к лучшим из них. Такой подход позволит сделать самовывоз более удобным для покупателей, а значит повысить конверсию и объем заказов для интернет-магазинов. По данным Data Insight, отсутствие предпочтительной точки может стать причиной того, что покупатель сделает заказ в другом магазине: так поступят 12% респондентов при заказе в новом магазине и 19% при заказе в привычном интернет-магазине.

Для решения этой задачи OmniCDEK включает в консолидированную сеть только самые качественные точки. Оценка качества действующих постаматов и ПВЗ производится по собственной методологии, которая учитывает несколько показателей, в том числе: трафик работающей точки, индекс потребительской лояльности (NPS), количество невостребованных заказов и ряд других.

При добавлении новой точки в сеть анализируются следующие критерии: локация (центр/периферия); тип объекта (БЦ, ТЦ и т. д.): у компании есть накопленная статистика, которая показывает, какие объекты более востребованы; удобство расположения внутри объекта, соседство с другими точками; стоп-факторы (локации, которые даже при высокой проходимости не обеспечат высокий NPS) и др.

«Сейчас на рынке есть разные способы самовывоза и тысячи точек, куда может быть доставлен заказ. Но далеко не все они соответствует тому уровню, который нужен и покупателю, и интернет-магазину. Качество работы, тарифы, сроки хранения могут сильно отличаться, − сказал исполнительный директор OmniCDEK Григорий Френкин. – Локации часто пересекаются: постаматы от разных провайдеров могут стоять рядом и при этом показывать разный NPS. Это неудобно и невыгодно для онлайн ритейлеров, поэтому мы взяли на себя функцию оптимизатора, чтобы предложить нашим клиентам и их покупателям только самые эффективные локации».

Уже сегодня в единую сеть включены 10 тыс. «сдавших экзамен» точек: это постаматы OmniCDEK (1500), «Халва» (2300), PickPoint (2200) и ПВЗ CDEK (3500). В планах компании – планомерное расширение сети за счет других игроков.

Генеральный директор сети постаматов «Халва» Денис Петрушевский уверен, что новый сервис позволит увеличить число покупателей, предпочитающих самовывоз: «Последние пять лет формат выдачи посылок «у дома» стал очень популярным, что полностью совпало с концепцией нашего проекта и позволило создать эффективную сеть из 5000 постаматов по всей России. При этом мы отмечаем, что этот способ доставки доступен пока не всем. Чтобы самовывозом могло воспользоваться еще больше покупателей, мы активно развиваем партнерские отношения с логистическими провайдерами и видим большой потенциал для популяризации постаматов в альянсе с OmniCDEK».

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Оценка востребованности открывает новые возможности для быстрого развития сети. «Допустим точка востребована, но постамат маленький, − поясняет Григорий Френкин, − а значит потенциально он может столкнуться с нехваткой ячеек для своевременной закладки всех заказов. OmniCDEK постоянно проводит мониторинг уровня заказов в сети и, в случае обнаружения уверенной динамики в той или иной локации, наращивает там свои постаматы или дает рекомендации партнерам. Таким образом мы работаем на опережение, не дожидаясь критических ситуаций».

OmniCDEK предоставляет интернет-магазинам возможность воспользоваться услугами разных провайдеров через «одно окно». Для этого нужно заключить один договор и подключиться к консолидатору через API или личный кабинет: начать использовать сервис можно через пять минут. Для удобства онлайн покупателей OmniCDEK разработала виджет, который позволяет выбирать удобную локацию для доставки при оформлении заказа. Подключить виджет интернет-магазин может за пару кликов самостоятельно или воспользоваться услугами консолидатора.

OmniCDEK работает с клиентами по разным схемам: компания может обеспечить логистику до постаматов и ПВЗ своими силами (ее партнером по доставке является СДЭК) или предоставить возможность доставлять самим с помощью партнерских курьерских служб. В ее планах − подключение к доставке и других провайдеров курьерских услуг.

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OmniCDEK − открытая федеральная сеть, консолидатор постаматов и ПВЗ на территории России. Сегодня компания объединяет более 10 тысю точек самовывоза, среди которых – собственная сеть постаматов, сети «Халва» и Pickpoint, а также ПВЗ СДЭК. Клиенты OmniCDEK − более 28 тыс. интернет-магазинов по всей России.