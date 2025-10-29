Разделы

В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик в приложениях сервисов деления платежей – с начала 2023 г. количество пользователей увеличилось в 2,8 раза. При этом женщины оплачивают покупки частями в 1,5 раза чаще мужчин, хотя среди ежемесячных активных пользователей специальными приложениями мужчин больше. Среди востребованных сервисов на первом месте – рассрочка по карте «Халва», на втором – «Долями» «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 выявила положительную динамику уровня потребления сервисов деления платежей – в сравнении с показателями на начало 2023 г. количество уникальных пользователей, интересующихся рассрочками, возросло почти в три раза – на 280%. Пик количества пользователей зафиксирован в марте 2025 г. – вероятно, это связано с покупками к праздникам, а также с подготовкой к длинными выходными в мае. С начала периода исследования ежемесячный прирост пользователей составлял в среднем 7%. Растущую популярность сервисов можно обосновать как расширением их присутствия в торговых точках страны, так и экономическими факторами.

Ядро аудитории – россияне 35-44 лет, при этом женщины делят суммы платежей при покупках в 1,5 раза чаще. Люди среднего возраста пользуются специализированными сервисами почти на 90% больше клиентов 25-34 лет и на 30% больше россиян 45-54 лет. Социально-демографические характеристики оставались стабильными на протяжении всего периода исследования и не менялись в зависимости от сезонности или других факторов.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Т2 обладает обширными возможностями анализа больших данных – мы можем агрегировать знания о маршрутах, интересах, уровне доходов, времени обращения и объема трафика, потраченного на ресурсе. Это дает нашим B2B-партнерам беспрецедентную глубину понимания поведения аудитории и позволяет принимать решения на основе точных, а не предполагаемых данных. Наша база для анализа составляет более 48 млн человек по всей стране – это огромная выборка, на основе которой можно делать долгосрочное прогнозирование шагов и планирование предпринимаемых компаниями мер».

В исследование вошли анонимизированные данные абонентов Т2 по потреблению трафика в приложениях, предлагающих рассрочки. Исследование проводилось по всем регионам присутствия компании в период с января 2023 г. по сентябрь 2025 г. В анализ не вошел сервис «Сплит» от «Яндекса», так как общий домен не позволяет классифицировать уровень потребления сервисов ИT-компании.

