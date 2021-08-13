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«Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы

«Почта России» начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах «Почты» и более 1,5 тыс. партнерских почтоматов. К ноябрю федеральный почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5 тыс. собственных аппаратов. Это позволит компании войти в число лидеров в России по количеству почтоматов, счтают в «Почте России».

До конца осени собственные почтоматы «Почты России» появятся в 37 городах России с населением 500 тыс. человек. Их установят в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры, клиентских центрах «Почта банка». Около 400 почтоматов появятся в почтовых отделениях.

Пока почтоматы работают только по предварительной оплате. Когда курьер помещает посылку в почтомат, клиенту приходит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем «Почта» планирует запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.

Помимо собственных почтоматов, «Почта» начала подключаться к партнёрским сетям. Первыми партнерами оператора стали сети почтоматов «Халва» и Teleport. Сейчас на выдачу заказов «Почты» работают около 1,5 тыс. партнерских почтоматов. До конца лета «Почта» начнет доставлять заказы в более 1 тыс. пунктов выдачи заказов Hermes. К осени оператор планирует расширить число партнеров, в том числе подключиться к сети Pickpoint.

В партнерских почтоматах и пунктах выдачи клиенты «Почты» смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая «Aliexpress Россия», Avon, «Читай-город» и других.

Создание сети почтоматов – один из приоритетных проектов «Почты». Перед компанией стоит цель стать опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли и предложить компаниями разветвленную сеть выдачи и сдачи заказов для получателей и интернет-магазинов. Широкая сеть почтоматов и пунктов выдачи позволит клиентам получать заказы в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.

«Для всех наших клиентов – как продавцов, так и покупателей – мы строим максимально широкую и удобную логистическую инфраструктуру, которая позволит им за 10 минут дойти до ближайшей точки, где можно отправить и получить посылку. Это не только отделения, но и почтоматы и партнёрские пункты выдачи заказов. Сейчас мы активно развиваем нашу собственную сеть почтоматов, подключаем партнерские пункты, устанавливаем почтоматы в метро. Всё это позволит нам сделать доставку до покупателей удобнее и быстрее», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».

В марте 2021 г. «Почта России» выиграла тендер Московского метрополитена на установку 90 почтоматов в метро, таким образом компания получила эксклюзивное право на размещение автоматических пунктов выдачи заказов в переходах метро.

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