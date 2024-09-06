Serverspace запустила услугу Video on Demand

Международный облачный провайдер Serverspace объявил о запуске новой услуги Video on Demand (VoD), которая теперь доступна для всех клиентов. VoD предоставляет возможность пользователям запрашивать и воспроизводить видеоконтент в качественном формате в любое время независимо от их географического местоположения.

Новый сервис актуален для бизнеса в новых цифровых реалиях, отмечают в Serverspace. По данным Cisco, в 2024 г. видеоконтент составил более 90% всего интернет-трафика потребителей, и этот тренд продолжает усиливаться. Кроме того, согласно исследованию HubSpot, 94% маркетологов утверждают, что видео помогло увеличить понимание продукта или услуги со стороны пользователей, а 84% считают, что видео способствовало увеличению трафика на сайт. Эти показатели наглядно отражают важность видео контента в цифровом бизнесе и подчеркивают его роль в привлечении и удержании аудитории.

VoD (Video on Demand) — это услуга, которая позволяет зрителям просматривать видеоконтент по запросу в удобное для них время. Serverspace интегрировал VoD с сетью CDN таким образом, что видеофайлы, загруженные клиентами, автоматически кэшируются и распределяются по серверам по всему миру. Это гарантирует быстрый доступ к видео с минимальными задержками и высоким качеством, что особенно важно в условиях тенденций на рынке.

Какие задачи выполняет Video on Demand: доставка контента: VoD, интегрированный с CDN, обеспечивает низкие задержки и высокую скорость загрузки видеоматериалов. Такие показатели достигаются за счет распределения контента по глобальной сети серверов, что позволяет пользователям получать доступ к видео с ближайшего сервера и сокращает время ожидания; снижение нагрузки на серверы: использование CDN для VoD помогает снизить нагрузку на основные серверы, перераспределяя запросы на видеоконтент по распределенной сети. Это позволяет основным серверам клиентов работать более эффективно, особенно в условиях высокого трафика; оптимизация качества видео: Система VoD автоматически регулирует качество видео в зависимости от устройства пользователя и доступной скорости интернета. система стабильно воспроизводит видео с минимальными рисками буферизации, обеспечивая хороший пользовательский опыт.

«С запуском VoD мы предоставляем нашим клиентам инструмент, который открывает новые горизонты для работы с видеоконтентом. Это решение сочетает в себе скорость, надежность и простоту, помогая бизнесу создавать положительный пользовательский опыт в цифровой среде», — сказал Евгений Свидерский, руководитель проекта Serverspace.

В дальнейшем Serverspace планирует расширять список предлагаемых услуг, чтобы обеспечить своим клиентам еще больше возможностей для работы с цифровыми технологиями. Компания намерена продолжать интеграцию новых решений, которые помогут бизнесу адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка.