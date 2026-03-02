«DатаРу» перешла на российскую CRM-систему BPMSoft

Группа компаний «DатаРу» внедрила CRM-систему на базе российской low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Решение позволило консолидировать процессы продаж и маркетинга четырех компаний группы в единый цифровой контур, повысив прозрачность и эффективность коммерческой деятельности. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

«DатаРу» разрабатывает и поставляет серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, а также решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Также оказывает услуги в сфере консалтинга, технической поддержки и облачных сервисов.

Ранее «DатаРу» использовала иностранную платформу HubSpot, но вендор прекратил техническую поддержку, а система перестала соответствовать растущим требованиям бизнеса. После анализа рынка CRM-систем и изучения успешных кейсов внедрений у заказчиков выбор был сделан в пользу отечественного продукта BPMSoft.

Одной из ключевых задач проекта стала миграция накопленных данных и действующих бизнес-процессов. Вторым важным направлением было создание единого подхода к управлению продажами и маркетингом в компаниях группы, работающих с частично пересекающимися клиентскими базами. Теперь CRM объединяет полный цикл взаимодействия с заказчиками и покупателями – от обработки лидов до сопровождения проектов и оценки маркетинговых активностей.

В системе также реализован отдельный функциональный блок для технологических инициатив (tech deals) – потенциальных проектов, требующих координации продуктовых и коммерческих команд. Это позволяет заранее анализировать перспективы участия в проектах и планировать загрузку ресурсов. Сейчас системой пользуются более 80 сотрудников.

Сергей Сорокин, руководитель направления по работе с ключевым клиентами ««DатаРу» Технологии», отметил, что внедрение единой CRM-системы стало значительным этапом повышения эффективности работы: «Для компаний с несколькими направлениями продаж особенно важны прозрачность процессов, управляемость и скорость принятия решений. Чем сложнее бизнес-структура, тем критичнее выбор удобной и гибкой системы».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Сегодня переход на российские CRM-решения связан не только с импортозамещением, но и с запросом бизнеса на более управляемые и прозрачные процессы взаимодействия с клиентами. Компании стремятся объединить продажи, маркетинг и проектную деятельность в едином цифровом контуре, сохраняя при этом особенности работы разных подразделений».