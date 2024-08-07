Внедрение интеллектуального анализа отзывов на основе генеративной сети Napoleon IT: опыт fashion-бренда

Продукт на основе генеративных сетей «Наполеон.Отзывы» позволяет бренду 12 Storeez в автоматическом режиме собирать и систематизировать обратную связь из разных источников, отслеживать в реальном времени настроение покупателей, своевременно обнаруживать аномалии. Использование продукта благотворно сказывается на улучшении анализа обратной связи от клиентов и повышении клиентского сервиса, что в конечном счете положительно влияет на финансовые показатели.

12 Storeez важно постоянно быть открытыми и искать обратную связь от клиентов, чтобы предоставлять наилучшее качество сервиса. Чтобы решить эти задачи, Napoleon IT успешно пропилотировал и внедрил продукт «Наполеон.Отзывы». Собственная большая языковая модель (LLM) от Napoleon IT, встроенная в продукт, позволяет анализировать в автоматическом режиме до 1 тыс. отзывов в секунду, определять их тональность, распределять на категории и проводить глубокую аналитику обратной связи клиентов.

Благодаря применению генеративных технологий «Наполеон.Отзывы» бренд 12 Storeez может: автоматизировать работу с обратной связью от клиентов и реагировать на нее благодаря удобному дашборду; повышать качество продукции и улучшать клиентский сервис за счет сбора обратной связи от клиентов; делиться отзывами и аналитическими отчетами с иностранными партнерами благодаря встроенному ИИ-переводчику; экономить значительное количество времени за счет сокращения количества ручных операций по обработке отзывов.

«Наполеон.Отзывы» позволяет анализировать отзывы с площадок, где присутствуют товары бренда. На данный момент 12 Storeez использует для анализа обратную связь от покупателей с собственного сайта, а также отзывы с интернет-магазина одежды Lamoda, на которой представлена продукция бренда.

«Для нас важен сервис и удовлетворенность клиентов. Одна из ключевых метрик в компании — CSI (customer satisfaction index), поэтому мы анализируем все отзывы, которые получаем из разных каналов продаж. Сейчас команда инвестирует довольно много времени в технический разбор и категоризацию отзывов, не хватает достаточного ресурса на анализ. Продукт «Наполеон.Отзывы» на практике показал хорошее качество обработки отзывов, мы планируем уйти от ручной категоризации. Благодаря решению от Napoleon IT команда сможет сфокусироваться на анализе, снизить количество ручных операций, а также увеличить скорость принятия решений, что повлияет в итоге на CSI и Retention Rate», — сказала директор по закупкам, производству и качеству 12 Storeez Татьяна Рогатнева.

«Наша LLM-модель ежедневно обучается на более чем 100 тысячах отзывов, что делает ее более точной в анализе любой обратной связи. Данная технология позволяет нам оперативно строить отчеты, агрегируя данные из разных источников и предоставляя ценную информацию для принятия решений, выявленную при помощи ИИ, а также конкретные рекомендации того, что нужно сделать, чтобы улучшить качество сервиса. Проект с 12 Storeez подтвердил применимость нашей технологии в индустрии моды», — отметил сооснователь «Наполеон.Отзывы» Данил Зайцев.