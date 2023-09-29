Napoleon IT создала ИИ-автоответчик

ИИ-компания Napoleon IT запустила цифровой продукт, который может в онлайн-режиме отвечать на отзывы клиентов с использованием генеративных сетей. «Napoleon IT отзывы» позволяет создавать персонализированные ответы, используя предыдущие сообщения пользователей, описание карточек товара, его рейтинги, отзывы конкурентов, тренды на рынках и другую полезную информацию. Технология способна выдать 50 тыс. ответов в минуту.

По данным исследования SEO-платформы BrightLocal, 88% покупателей с большой вероятностью воспользуются услугами компании или приобретут товар, если обнаружат, что она отвечает на все отзывы клиентов — хорошие и плохие. Обычно с такими задачами работает команда маркетинга или специалисты по контролю качества. Новый цифровой продукт «Napoleon IT отзывы» сможет ответить на 1 млн отзывов буквально за сутки. Причем для автоответа можно выбрать не только площадки маркетплейсов, но и онлайн-карты, магазины мобильных приложений, сервисы клиентских email-рассылок.

Технология генеративных сетей определяет тональность отзыва и формирует ответ, ориентируясь на базу знаний, состоящую из нескольких сегментов: предыдущие отзывы пользователей и ответы на них; карточки товаров на маркетплейсах или других площадках; конфигурация бренда; отзывы конкурентов; рыночные тренды.

Цифровой продукт позволяет отвечать на нейтральные и положительные отзывы без участия человека по заданным шаблонам от бренда. Ответы на отрицательные комментарии покупателей могут потребовать дополнительного одобрения от специалиста компании, чтобы клиент остался полностью доволен обратной связью.

«Наш подход — всегда внедрять новейшие технологии, которые помогают эффективно решать задачи бизнес-заказчиков. Благодаря «Napoleon IT отзывы» бренды могут повысить лояльность и удовлетворенность клиентов, а также уменьшить время на обработку обратной связи от покупателей», — сказал Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT.